La battaglia commerciale tra due colossi dell'industria videoludica si fa sempre più serrata, con mosse strategiche che ricordano le tattiche militari dei giochi stessi. Activision ha appena annunciato un periodo di prova gratuita per Call of Duty: Black Ops 6, permettendo ai giocatori di accedere alle modalità Multiplayer e Zombies dal 28 ottobre al 3 novembre. La tempistica, però, non sembra affatto casuale: proprio oggi EA lancia REDSEC, il suo attesissimo battle royale ambientato nell'universo di Battlefield. Una coincidenza? La comunità dei videogiocatori ne dubita fortemente.

Il timing dell'iniziativa di Activision ha scatenato accesi dibattiti online. Mentre alcuni fan sostengono che si tratti semplicemente di una promozione pianificata per Halloween, coincidente con l'aggiornamento a tema del gioco, l'evidenza suggerisce una strategia più articolata. Non è la prima volta che accade: già a settembre scorso, Activision aveva lanciato una prova gratuita significativa di Black Ops 6 proprio il giorno prima dell'uscita di Battlefield 6. La ripetizione dello schema alimenta i sospetti di una guerra commerciale ben orchestrata.

Il confronto tra i due franchise quest'anno ha assunto toni particolarmente accesi. Lo scorso agosto, Activision ha sorpreso la propria community annunciando che gli Operatori, le skin e le armi acquistate per Black Ops 6 non sarebbero più state trasferite in Black Ops 7. Una decisione radicale, che ha rotto con la tradizione degli ultimi capitoli della serie. La giustificazione ufficiale parlava della necessità di mantenere un'esperienza "autentica" e coerente con l'ambientazione del nuovo gioco.

Molti hanno interpretato questa mossa come una risposta diretta alla filosofia di Battlefield 6, che punta su un'estetica più realistica e fedele alle ambientazioni militari. DICE, lo studio di sviluppo, ha chiarito di non voler introdurre skin provenienti da collaborazioni che potrebbero compromettere l'atmosfera del gioco. Una posizione sottolineata con forza dal design director Shashank Uchil in un'intervista recente, dove ha fatto esplicito riferimento alla controversa skin di Nicki Minaj apparsa in Call of Duty come esempio di ciò che Battlefield vuole evitare.

Uchil ha tracciato un confine netto: il gioco deve rimanere ancorato alla realtà, proprio come i classici Battlefield 3 e 4, dove protagonisti erano solo soldati sul campo. Il director ha enfatizzato il concetto indicando l'artwork ufficiale del gioco, che mostra soldati in equipaggiamento militare standard su uno sfondo di New York devastata dalla guerra. Un'estetica lontana anni luce dalle skin eccentriche che hanno caratterizzato alcuni capitoli recenti di Call of Duty.

EA non si è limitata a dichiarazioni di principio: il mese scorso ha intensificato la campagna marketing per Battlefield 6 con un trailer in live-action che lanciava stilettate dirette a Call of Duty. Activision ha risposto estendendo di 24 ore la beta aperta di Black Ops 7, facendola terminare il 9 ottobre, esattamente alla vigilia del lancio di Battlefield 6. Ogni mossa sembra studiata per contrastare le iniziative della concorrenza.

La posta in gioco è particolarmente alta quest'anno per entrambi gli editori. Battlefield 6 ha guadagnato un vantaggio temporale lanciandosi con un mese di anticipo rispetto al rivale, mentre REDSEC va a competere direttamente con Warzone, il battle royale gratuito di Call of Duty che ha dominato il settore negli ultimi anni. Il contrattacco di Activision è programmato per il 14 novembre con l'uscita di Black Ops 7, in quella che si preannuncia come una delle sfide più combattute della stagione videoludica.

Oggi si apre quindi un fronte particolarmente delicato della battaglia: mentre REDSEC debutta alle 17:00 ora italiana e Battlefield 6 lancia la sua stagione 1, milioni di giocatori possono testare gratuitamente Call of Duty: Black Ops 6. Una mossa che, per quanto mascherata da promozione di Halloween, porta la firma inconfondibile di una strategia competitiva aggressiva.