Buono sconto Amazon gratis di 5€: ecco come ottenerlo!

Amazon, la famosa piattaforma di e-commerce, ha dato il via a una nuova ondata di promozioni. Questa nuova iniziativa, disponibile fino al 25 giugno, offre a ciascun cliente idoneo un buono sconto di 5 euro, spendibile su acquisti di almeno 15 euro.

Probabilmente, molti di voi avranno già ricevuto una notifica via e-mail o direttamente sul proprio smartphone riguardante l'offerta. Se non l'avete ancora ricevuta, potreste trovare un banner su Amazon che indica la vostra idoneità per questa iniziativa. Per saperne di più, potete visitare direttamente la pagina dell'offerta.

Per ottenere il buono sconto, sarà sufficiente cliccare sul pulsante "Applica promozione". Una volta ottenuto, il coupon sarà utilizzabile fino al prossimo 25 giugno.

Ecco i termini e condizioni più importanti:

Offerta valida dalle 00:00 del 13 giugno alle 23:59 del 25 giugno 2023 (“Periodo dell'Offerta”), salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 10 000 codici sconto utilizzati per l’acquisto su www.amazon.it.

L'Offerta si applica esclusivamente all'acquisto su www.amazon.it di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. Sono escluse le offerte sui prodotti ricondizionati e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

Possono beneficiare dell’Offerta i clienti Amazon che sono stati informati via email o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. I clienti possono verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando sul seguente link: https://www.amazon.it/b/?node=80703663031 e, se idonei, potranno visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni.

L’Offerta è aperta ai primi 10.000 clienti idonei che soddisfano questi termini e condizioni.

Ogni Cliente Eleggibile può richiedere fino a un massimo di un'Offerta durante il Periodo dell'Offerta. Il massimo vantaggio che i Clienti idonei possono ricevere da questa Offerta sono uno sconto di 5€ ( il "Buono Sconto"), su ordini idonei di Articoli Qualificati di almeno 15€ (il "Requisito minimo di acquisto "). L'importo dell'Offerta è di 5€ per ordine di Articoli Qualificati di almeno 15€.

Articoli Qualificati: Il Buono Sconto può essere usato solo con prodotti venduti e spediti da Amazon IT sul sito www.amazon.it, ma non è valido per: dispositivi Amazon (ereader Kindle e tablet Fire), contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette e sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte offerte su prodotti ricondizionati o dispositivi Amazon o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it o altre entità Amazon o prodotti e servizi venduti su ogni altro sito, anche se “Gestito da Amazon.it” o “Idoneo Prime”.

Il Buono Sconto non può essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da "Amazon IT" (ad es. l'offerta non si applica quando il venditore è "Amazon UK", "Amazon FR", ecc.)

Se l'iniziativa vi interessa, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata su Amazon, dove potrete trovare tutte le informazioni aggiuntive. Per non perdere nessuna offerta o promozione, vi invitiamo a consultare regolarmente la nostra pagina di offerte e sconti, ideale per trovare le migliori occasioni per l'acquisto dei vostri videogiochi.