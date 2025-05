Boruto: Naruto The Movie arriva nei cinema italiani a giugno

A dieci anni dalla sua uscita nei cinema giapponesi, Boruto: Naruto The Movie si prepara finalmente a debuttare anche nelle sale italiane.

E no, non si tratta di una replica nostalgica o di un semplice ripescaggio d’annata: dal 23 al 25 giugno, i fan italiani potranno vivere sul grande schermo un capitolo fondamentale della saga che ha segnato un’intera generazione di appassionati di anime e manga.

Il film, scritto dal leggendario Masashi Kishimoto insieme a Ukyo Kodachi e diretto da Hiroyuki Yamashita, racconta l’inizio della nuova era dei ninja attraverso gli occhi di Boruto Uzumaki, il figlio del Settimo Hokage.

Una figura diversa da quella del padre: più cinico, meno idealista, e con un approccio decisamente più “moderno” alla vita e alla lotta. Un personaggio in cui tanti giovani spettatori si sono riconosciuti, tra conflitti familiari, desiderio di indipendenza e voglia di lasciare un’impronta tutta personale.

Siamo qualche anno dopo la fine della grande guerra ninja. Naruto è diventato Hokage, ma la sua nuova posizione lo allontana sempre di più dalla sua famiglia. Boruto, stanco di sentirsi trascurato, decide di seguire la strada del ninja a modo suo, anche grazie all’addestramento di Sasuke, l’ex rivale di suo padre.

Ma dietro l’angolo, una nuova minaccia incombe sul Villaggio della Foglia, pronta a mettere alla prova non solo i giovani shinobi come Sarada, Shikadai e Mitsuki, ma anche l’eredità di una generazione intera.

Boruto: Naruto The Movie sarà disponibile esclusivamente nei cinema italiani dal 23 al 25 giugno, grazie all’iniziativa Anime al Cinema di Nexo Studios in collaborazione con Yamato Video. Le prevendite aprono il 29 maggio sul sito ufficiale nexostudios.it – quindi, se siete fan di lunga data (o se semplicemente volete capire perché Naruto è stato l’anime più visto su Netflix nel 2024), è il momento giusto per segnarvelo in agenda.

Insomma, Boruto: Naruto The Movie rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra chi è cresciuto con Naruto e chi si affaccia oggi all’universo ninja con occhi nuovi. E vederlo finalmente sul grande schermo in Italia, dopo dieci anni di attesa, è un evento che i fan non possono proprio lasciarsi scappare.

