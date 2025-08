Il mondo di Borderlands si prepara ad accogliere uno dei personaggi più versatili mai concepiti nella serie, dove la personalizzazione estetica diventa il riflesso di possibilità narrative ancora tutte da esplorare.

Rafa, il nuovo Soldato-Esoscheletro protagonista del quarto capitolo, rappresenta un’evoluzione significativa non solo sul piano del gameplay, ma anche per l’approccio creativo alla caratterizzazione visiva. La varietà delle sue personalizzazioni cosmetiche racconta storie alternative, offrendo ai giocatori la possibilità di esplorare diversi "e se" attraverso abiti e accessori.

Max Davenport, direttore artistico associato del progetto, ha spiegato che il team ha voluto immaginare scenari alternativi per questo Exo-Soldier.

Le opzioni di personalizzazione includono una benda sugli occhi che dona al personaggio un’aura enigmatica, oltre a uniformi Tediore più elaborate, con caschi ingombranti che coprono completamente il volto. Questi elementi non sono semplici abbellimenti, ma veri e propri spunti narrativi su ciò che Rafa avrebbe potuto essere.

L’influenza dell’universo Tediore emerge chiaramente in diverse varianti estetiche, che riprendono l’immaginario militare tipico di questa corporazione. Gli sviluppatori hanno creato outfit in grado di trasformare Rafa in un soldato dell’Esercito Tediore, offrendo un collegamento diretto con la mitologia consolidata del franchise.

Tra le personalizzazioni più sorprendenti si notano riferimenti espliciti alla cultura pop contemporanea. Alcuni outfit trasformano Rafa in una figura quasi identica ad Adam Jensen di Deus Ex: Human Revolution, mentre altri adottano l’estetica del pistolero, con tanto di bandana sul volto.

Questa varietà stilistica dimostra la volontà di Borderlands 4 di abbracciare influenze diverse, dal cyberpunk al western, pur mantenendo intatta la sua identità visiva.

Il contrasto con le opzioni estetiche di Vex, l’altra protagonista del gioco, risulta particolarmente marcato. Mentre la Sirena Oscura mantiene coerenza con un’estetica gotica e misteriosa, Rafa sperimenta stili e suggestioni differenti. Una scelta che sembra riflettere le personalità e le storie dei due personaggi.

Con Borderlands 4 che ha recentemente raggiunto la fase gold, i giocatori potranno provare tutte queste opzioni di personalizzazione a partire dal 12 settembre su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.

I possessori di Nintendo Switch 2 dovranno attendere fino al 3 ottobre per immergersi in questo universo di possibilità estetiche.