Boom per Honor of Kings: oltre 50 milioni di download per il nuovo gioco-fenomeno

Che Honor of Kings si fosse rivelato essere un fenomeno di massa, ve lo avevamo anticipato già al momento della recensione del gioco di casa Level Infinite (che a sua volta è sotto il cappello di Tencent), firmata dalla nostra Giulia Garassino.

I numeri diffusi oggi dal publisher, a seguito della distribuzione del MOBA su scala mondiale, sono effettivamente di quelli notevoli.

Advertisement

Dopo il lancio solo in Cina qualche anno fa, lo scorso 20 giugno Honor of Kings è diventato disponibile sui mercati di tutto il mondo e non è passato inosservato: come segnalato da Level Infinite, si parla di oltre 50 milioni di download raggiunti fuori dalla Cina, con quindi tantissimi utenti che hanno deciso di dare un'occhiata a quello che al momento è il MOBA più popolare al mondo.

Come segnalato da Level Infinite in un comunicato ufficiale:

«Dopo il lancio globale avvenuto il 20 giugno, Honor of Kings ha visto crescere notevolmente la sua community, con oltre 50 milioni di nuovi giocatori che hanno scaricato e sperimentato il MOBA più giocato al mondo. Per celebrare questo importante traguardo e per ringraziare tutti i nostri giocatori, da oggi al 18 agosto tutti potranno collegarsi e partecipare agli eventi per ottenere fantastiche ricompense».

Vedremo dunque come proseguirà il percorso di Honor of Kings anche sul mercato europeo, ma se il buongiorno si vede dal mattino sembra che TiMi Studio Group e Level Infinite possano sfregarsi le mani.