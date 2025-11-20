Treyarch ha finalmente deciso di ascoltare il feedback della community e compie una mossa che potrebbe rivoluzionare l'accesso ai contenuti endgame di Call of Duty: Black Ops 7.

La modalità Endgame, fino ad oggi bloccata dietro il completamento obbligatorio della campagna single player, diventerà accessibile a tutti i giocatori senza prerequisiti. Una decisione che arriva dopo settimane di critiche da parte della base utenti, molti dei quali si sono trovati impossibilitati a provare quella che è considerata una delle aggiunte più innovative del titolo Activision.

Endgame rappresenta un esperimento interessante nel panorama delle modalità multiplayer competitive: 32 giocatori si lanciano in una serie di obiettivi brevi e frenetici con un limite temporale stringente, culminando in una fase di esfiltrazione dalla mappa.

Chi è riuscito a sbloccarla completando la campagna ne ha tessuto le lodi, apprezzando il ritmo incalzante e la tensione che ricorda meccaniche da battle royale mescolate a obiettivi PvE cooperativi. Tuttavia, la barriera d'ingresso imposta da Treyarch ha drasticamente limitato il player count di questa modalità, creando un paradosso: contenuto apprezzato ma poco giocato.

Per addolcire la transizione e premiare chi ha effettivamente portato a termine la campagna prima della modifica, Treyarch ha annunciato un pacchetto di ricompense per chi completerà lo story mode entro venerdì.

Il bundle include 3 token da un'ora di Double XP per livello giocatore, armi e Battle Pass, più 3 Perkaholic Gumball utilizzabili nelle modalità Zombi. Si tratta di incentivi significativi soprattutto per chi sta grindando il Battle Pass stagionale o vuole massimizzare il livellamento delle armi nel meta competitivo attuale.

Questa mossa di Treyarch riflette un trend più ampio nell'industria: la necessità di rimuovere barriere artificiali che impediscono ai giocatori di accedere ai contenuti che realmente li interessano.

Con il modello live service ormai dominante nel settore degli shooter multiplayer, mantenere una base utenti attiva e soddisfatta su tutte le modalità diventa prioritario rispetto a forzare engagement su contenuti single player che molti considerano secondari.

Resta da vedere se questa apertura di Endgame riuscirà a rivitalizzare una modalità che, sulla carta, aveva tutte le carte in regola per diventare uno dei punti di forza di Black Ops 7.