Il countdown è quasi terminato per gli appassionati del franchise sparatutto più celebre al mondo. Call of Duty: Black Ops 7 si prepara a sbarcare su PC il 14 novembre tramite Battle.net, portando con sé una serie di ottimizzazioni tecniche pensate specificamente per questa piattaforma.
La collaborazione tra Treyarch e Beenox, team di sviluppo specializzato nella versione PC, punta a offrire un'esperienza di gioco che sfrutta appieno le potenzialità dell'hardware desktop e dei dispositivi portatili.
Una delle novità più interessanti riguarda il supporto ai dispositivi portatili basati su Windows. Il titolo arriva già ottimizzato per gli handheld PC compatibili, permettendo ai giocatori di portare l'esperienza bellica ovunque si trovino.
Questa scelta strategica riflette l'evoluzione del mercato gaming, dove dispositivi come Steam Deck e i suoi concorrenti stanno conquistando una fetta sempre più ampia di utenti.
Dal punto di vista delle prestazioni, Beenox ha implementato oltre 800 opzioni di personalizzazione che spaziano dalla grafica al gameplay, dai dispositivi di input all'interfaccia.
Questa profondità di customizzazione rappresenta un elemento distintivo della versione PC, consentendo ai giocatori di bilanciare qualità visiva e fluidità secondo le proprie preferenze e capacità hardware.
Il sistema è progettato per funzionare su configurazioni entry-level garantendo però scalabilità fino alle macchine più performanti.
L'architettura tecnica include il supporto per AMD FSR 4 e altre tecnologie di upscaling e generazione frame all'avanguardia. Chi dispone di dispositivi Corsair compatibili potrà inoltre godere dell'integrazione RGB iCUE dinamica, un tocco di personalizzazione estetica che completa l'esperienza immersiva.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla precisione del mouse attraverso il polling sub-frame, fondamentale per la precisione nel mirare durante gli scontri più concitati.
Le specifiche tecniche richieste variano sensibilmente a seconda del livello di esperienza desiderato. Per giocare al minimo sindacale servono Windows 10, un processore AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-6600, 8 GB di RAM e una scheda video come AMD Radeon RX 470 o NVIDIA GeForce GTX 970.
L'installazione occuperà 115 GB su SSD, uno spazio considerevole che potrebbe aumentare con gli aggiornamenti futuri.
Chi punta a prestazioni elevate dovrà invece equipaggiarsi diversamente. Le specifiche competitive e Ultra 4K richiedono Windows 11, processori più recenti come AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i7-10700K, 16 GB di RAM e schede video di fascia alta quali AMD Radeon RX 9070XT o NVIDIA GeForce RTX 4080/5070.
Questi requisiti permettono di raggiungere framerate elevati su monitor ad alto refresh rate o di godere della risoluzione 4K senza compromessi.
Un aspetto cruciale riguarda la sicurezza. Il sistema Ricochet Anti-Cheat è stato potenziato con nuovi requisiti obbligatori: TPM 2.0 e Secure Boot dovranno essere attivi per accedere al gioco.
Questa decisione, che potrebbe risultare ostica per chi dispone di hardware meno recente, mira a proteggere sia i singoli giocatori che l'intera comunità dal fenomeno dilagante dei cheater. Per il pubblico italiano, abituato a configurazioni hardware talvolta datate, potrebbe rappresentare un ostacolo da superare prima del lancio.
Gli sviluppatori hanno integrato direttamente nel gioco un tool di benchmark per testare le prestazioni dell'hardware.
Questo strumento permette di analizzare nel dettaglio come la propria configurazione gestisce il titolo, facilitando l'individuazione del giusto compromesso tra qualità grafica e fluidità. Il supporto si estende a un'ampia gamma di display, dai classici 1080p fino ai 4K, inclusi i formati ultrawide sempre più popolari tra i giocatori PC.
Chi acquista la versione digitale su Battle.net potrà avviare il precaricamento dal 10 novembre alle 18:00 ora italiana (9AM PT), scaricando Campagna cooperativa, Multiplayer e modalità Zombies.
Il lancio ufficiale avverrà invece a mezzanotte del 14 novembre secondo il fuso orario locale. I preordini garantiscono ricompense immediate come il Reznov Challenge Pack e la mimetica Guild Override, utilizzabili subito in Warzone e Black Ops 6.
Particolare attenzione merita l'indicazione sui driver consigliati: AMD 25.9.2, NVIDIA 581.42 e Intel 32.0.101.8132. Aggiornare i driver grafici prima del lancio è sempre una buona pratica, ma diventa essenziale per sfruttare appieno le ottimizzazioni implementate dagli sviluppatori.
Va notato che le GPU Intel ARC necessitano del Resizable Bar attivo, mentre sono supportati esclusivamente processori Intel e AMD con set di istruzioni AVX.