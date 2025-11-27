Il mondo dei videogiochi sta per accogliere un progetto completamente inaspettato da parte di due veterani che hanno scritto pagine di storia nel genere FPS.

Steve Ellis e David Doak, le menti creative dietro GoldenEye 007 per Nintendo 64 e la serie TimeSplitters, hanno abbandonato le armi virtuali per dedicarsi a qualcosa di radicalmente diverso: un roguelike basato sulla costruzione di parole che fonde meccaniche strategiche con sfide lessicali.

Dopo la chiusura del loro studio Free Radical Design nel dicembre 2023 e la cancellazione del reboot di TimeSplitters, i due sviluppatori tornano sulla scena con MindFuel Games e un titolo che rappresenta una svolta totale rispetto al loro passato.

Beyond Words è il nome di questo esperimento ambizioso, descritto dagli stessi creatori come "una fusione che definisce il genere tra strategia roguelike e creazione di parole". In sostanza, immaginate una versione di Scrabble trasformata in un dungeon crawler procedurale dove ogni lettera posizionata e ogni combo formata influenza direttamente la progressione.

Il giocatore deve sfruttare vocabolario, creatività e pensiero tattico per superare quello che gli sviluppatori definiscono un "puzzle vivente" che si adatta dinamicamente alle scelte effettuate.

La carriera di Ellis e Doak nel gaming è leggendaria: il primo fu uno dei programmatori chiave di GoldenEye 007, mentre Doak si occupò del level design e dello scripting dell'intelligenza artificiale del celebre sparatutto Rare, apparendo persino nel gioco come personaggio giocabile Dr. Doak.

Dopo quel successo planetario, fondarono Free Radical Design nel 1999, dando vita alla serie TimeSplitters e al particolare action-adventure Second Sight. La prima incarnazione dello studio chiuse nel 2008 dopo il flop di Haze e la cancellazione di un progetto su Star Wars: Battlefront, ma venne rifondato nel 2021 sotto l'egida di Embracer Group per riportare in vita proprio TimeSplitters.

Il sistema di gioco di Beyond Words promette profondità considerevole: sono disponibili oltre 300 modificatori e abilità che permettono di alterare le meccaniche durante la partita, mentre più di 30 boss challenge "stravolgono le regole in modi ingegnosi".

Ogni lettera, ogni posizionamento e ogni decisione ha conseguenze dirette sulla run, seguendo la filosofia classica dei roguelike moderni dove la conoscenza accumulata nelle sessioni precedenti diventa la chiave per progredire.

In un team di sviluppo ridotto c'è l'opportunità di sperimentare e iterare – crediamo davvero che questo sia il modo per 'trovare il divertimento' e creare un grande gioco

"Beyond Words riguarda la scelta e l'agenzia del giocatore", ha dichiarato Doak. "Abbiamo realizzato un gioco che sfida costantemente ed evolve con le interazioni del giocatore, pieno di sorprese e opportunità per essere intelligenti. Come sviluppatori, la nostra stella polare è sempre stata creare giochi che noi stessi vogliamo giocare".

Una filosofia che richiama l'approccio artigianale degli studi indipendenti, ben lontano dalle logiche produttive che hanno caratterizzato gli ultimi anni travagliati di Free Radical sotto Embracer.

Per chi vuole testare questo esperimento con mano, è già disponibile una demo gratuita su Steam, mentre il lancio completo è programmato per l'inizio del 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.