Batman incontra Doom in un gioco gratis (dei fan)

Il modder 'ddadd' ha rilasciato Batman Doom 1 Overhaul, un aggiornamento significativo della popolare mod Batman Doom per il classico Doom.

Insomma, nulla a che vedere né con la serie di Batman: Arkham, né tantomeno con Suicide Squad: Kill the Justice League (che trovate su Amazon).

Advertisement

Per chi non lo sapesse, infatti, Batman Doom è una mod totale che trasforma Doom in un'avventura nei panni del Cavaliere Oscuro, sostituendo armi e nemici con quelli dell'universo DC Comics.

Questa nuova versione migliora infatti notevolmente il gameplay mantenendo intatti i livelli e lo stile artistico originali (via DSO Gaming).

L'Overhaul apporta numerose migliorie al sistema di combattimento e alle meccaniche di gioco.

Tra le principali novità troviamo grafica e meccaniche del corpo a corpo migliorate (con la possibilità di recuperare salute colpendo i nemici), Batarang più veloci, nemici con armi da fuoco sostituiti da proiettili visibili e nuove funzionalità per le bombe fumogene.

Ma non solo: è stato incluso anche un nuovo livello ambientato nel covo dell'Enigmista, la sostituzione del fucile a canne mozze con il Batartiglio e un calcio alternativo per tutte le armi, oltre a una nuova Bat-mitragliatrice in grado di disabilitare armi nemiche.

Sono state inoltre rimosse alcune meccaniche stealth problematiche e modificati alcuni scontri con i boss per renderli più avvincenti.

L'Overhaul rappresenta un sostanziale rinnovamento della mod originale, rendendola più godibile e in linea con gli standard moderni pur mantenendo l'atmosfera classica.

Gli appassionati di Batman e Doom troveranno quindi in questa versione aggiornata un'esperienza di gioco migliorata sotto ogni aspetto.

La mod può essere scaricata gratuitamente da qui ed è accompagnata da un video che mostra il nuovo livello aggiunto (lo trovate poco sopra).

Insomma, per chi non avesse mai provato Batman Doom, questa è l'occasione perfetta per scoprire una delle mod più apprezzate della storia di Doom in una veste rinnovata e ottimizzata, oltre a essere un buon modo per ingannare l'attesa che ci separa da un nuovo Batman.