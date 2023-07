Auricolari gaming ASUS ROG a bassa latenza con il 30% di sconto!

Anche questo weekend, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare gli auricolari ASUS ROG Cetra, che attualmente potete portarvi a casa a soli 104,99€ rispetto al prezzo consigliato di 149,99€, con uno sconto del 30%.

Gli auricolari gaming ASUS ROG Cetra sono la scelta ideale per una vera esperienza di gioco immersiva, grazie ad un audio wireless a bassa latenza. La loro "modalità gioco" assicura una sincronizzazione ottimale tra audio e video, permettendovi di immergervi completamente nel vostro gioco preferito.

Gli auricolari gaming ASUS ROG Cetra non solo offrono un'esperienza di gioco intensa, ma anche un audio di alta qualità, grazie alla tecnologia Hybrid ANC con cancellazione attiva del rumore, che rileva e filtra il rumore proveniente sia dall'interno che dall'esterno delle cuffie, offrendoun suono preciso e nitido.

Ma non finisce qui: gli auricolari gaming ASUS ROG Cetra vantano anche un'eccellente durata della batteria. Con una singola carica, puoi godere fino a 5,5 ore di gioco con l'ANC disattivato. E se avete bisogno di più tempo? Nessun problema, grazie alla custodia fornita, potete avere fino a 21,5 ore di gioco aggiuntive. E se la custodia dovesse esaurirsi, la funzione di ricarica rapida offre 1,5 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica. Per quanto riguarda la ricarica della custodia, si hanno due opzioni: caricarla tramite la porta USB-C o in modalità wireless, utilizzando superfici compatibili con questa tecnologia.

