Durante la Summer Game Fest 2025, Mundfish ha annunciato ufficialmente il sequel di Atomic Heart, cambiando drasticamente tono e ambientazione rispetto al primo capitolo.

Il nuovo titolo abbandona le atmosfere claustrofobiche e soviet-fantascientifiche per dare spazio a veicoli futuristici, boschi lussureggianti e un’azione ancora più frenetica, senza dimenticare quel tocco di follia che aveva reso iconico il primo episodio (che trovate su Amazon).

Il trailer, dal ritmo serrato e accompagnato da un brano dei Queen, punta forte sull’esagerazione visiva e narrativa, con scenari assurdi, tecnologie al limite e personaggi fuori dagli schemi.

Un mix volutamente sopra le righe che sembra voler esplorare gli eccessi del mondo di gioco, mantenendo però il cuore pulsante dell’esperienza: il combattimento creativo e brutale.

Il gioco sarà sviluppato in Unreal Engine 5, con una maggiore enfasi sugli elementi ruolistici, probabilmente per offrire più libertà e personalizzazione nell’approccio alla storia e al gameplay. L’uscita è prevista su PC e console, ma nessuna data né piattaforme specifiche sono state ancora confermate.

Sempre firmato Mundfish, è stato presentato anche un nuovo progetto intitolato The Cube, ambientato anch’esso nell’universo narrativo di Atomic Heart.

Si tratta di uno shooter MMO con un concept originale: un cubo in continua mutazione che dà forma agli scenari di gioco, cambiando dinamicamente ambienti, strutture e sfide.

Con una forte componente online e cooperativa, The Cube punta a espandere l'universo narrativo e stilistico di Atomic Heart in una direzione completamente nuova, mantenendo però l’identità artistica surreale e disturbante che contraddistingue Mundfish.

Il sequel di Atomic Heart sembra voler sorprendere ancora una volta, non con la continuità, ma con l’evoluzione. Abbandonare l’ambientazione originale è rischioso, ma l’approccio più aperto e visionario – accompagnato da una direzione sonora fuori scala come quella dei Queen – dimostra coraggio e ambizione.

E The Cube, con la sua idea folle di un mondo mutante, potrebbe rivelarsi una gemma bizzarra nel panorama MMO, o un esperimento troppo ambizioso. In ogni caso, Mundfish ha dimostrato di non avere paura di osare. E a volte, è proprio quello che serve.

Ad ogni modo, scopriamo gli annunci della Summer Game Fest, la conferenza che nella notte tra il 6 e il 7 giugno apre le danze dell'estate videoludica più calda di sempre.