Atomfall è il più grande successo nei 32 anni di Rebellion

Atomfall ha superato il traguardo di 1,5 milioni di giocatori in poco più di un mese dal suo lancio avvenuto a fine marzo.

Questo risultato rappresenta un successo senza precedenti per Rebellion, casa di sviluppo britannica che ha visto in questo titolo (che trovate su Amazon) il lancio più importante della sua storia.

L'accoglienza straordinaria del pubblico conferma la validità di una visione creativa che ha saputo coniugare ambientazioni tipicamente britanniche con meccaniche di gioco innovative, dimostrando come anche le scelte più audaci possano trasformarsi in successi commerciali (anche perché è gratis su Game Pass).

Jason Kingsley, co-fondatore e CEO di Rebellion, non ha nascosto la sua soddisfazione durante il comunicato stampa che celebrava questo importante traguardo.

«Siamo entusiasti che così tanti giocatori stiano apprezzando Atomfall», ha dichiarato Kingsley. «Aver superato il milione di giocatori in un lasso di tempo così breve testimonia la creatività e la dedizione dell'intero team di Rebellion».

Il successo di Atomfall non è arrivato per caso. Secondo il CEO, è stata proprio la stabilità e la dimensione dello studio a permettere un approccio creativo non convenzionale, lontano dalle formule più collaudate del mercato.

«Le nostre dimensioni e la nostra stabilità ci permettono di assumere rischi per creare qualcosa di diverso come Atomfall. Fortunatamente, quel rischio sta dando i suoi frutti», ha spiegato Kingsley.

Il gioco è attualmente disponibile su diverse piattaforme, tra cui PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One, ampliando notevolmente la base di potenziali giocatori e contribuendo al rapido raggiungimento di questo traguardo commerciale.

Ma Rebellion guarda già al futuro, con la promessa di nuovi contenuti per mantenere vivo l'interesse della comunità. «Speriamo che i giocatori continuino a divertirsi esplorando il mondo di Atomfall e siamo impazienti di presentare i futuri contenuti per il gioco», ha concluso il CEO.

Con l'attesa di nuovi aggiornamenti che possano arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco, qui trovate la nostra recensione di Atomfall.