Microsoft si prepara a rivoluzionare l'esperienza utente delle console portatili Windows con il rilascio imminente della Xbox Full Screen Experience su tutti i dispositivi del settore.

L'interfaccia, finora esclusiva dei modelli ROG Ally e ROG Ally X, sarà disponibile dal 21 novembre anche su Lenovo Legion Go, MSI Claw, AYANEO e tutti gli altri PC portatili con sistema operativo Windows. L'annuncio è arrivato durante l'ultimo Xbox Partner Preview, segnando un passo importante nella strategia di Microsoft per competere con SteamOS di Valve.

La Xbox Full Screen Experience rappresenta il tentativo di Redmond di trasformare i dispositivi portatili Windows in qualcosa che assomigli più da vicino alle console dedicate. Il sistema fornisce un'interfaccia basata sull'app Xbox attraverso la quale gli utenti possono accedere alla propria libreria di giochi provenienti da diverse piattaforme, interagire con i titoli di Xbox Game Pass e acquistare nuovi contenuti.

Ma l'aspetto più rilevante riguarda l'ottimizzazione delle prestazioni: il sistema riduce infatti i processi in background tipicamente attivi su Windows, permettendo ai giochi di girare in modo più fluido e, in alcuni casi, migliorando anche l'autonomia della batteria.

C'è ottimismo sul fatto che aggiornamenti futuri possano rendere l'esperienza più completa e soddisfacente.

La vera sfida per Microsoft è rappresentata da SteamOS, il sistema operativo basato su Linux di Valve che equipaggia lo Steam Deck e che ha conquistato molti appassionati di gaming portatile. Test sulle prestazioni hanno dimostrato che Windows 11 fatica a competere con l'efficienza di SteamOS, e alcuni utenti hanno scoperto che persino i dispositivi Xbox Ally X potrebbero ottenere risultati migliori su Linux.

Questa competizione spinge Microsoft a migliorare continuamente la propria soluzione se vuole mantenere i giocatori PC fedeli al suo ecosistema.

Per chi possiede già un ROG Ally originale, test precedenti hanno dimostrato che l'installazione della Xbox Full Screen Experience migliora effettivamente l'esperienza di gioco complessiva. Gli utenti più impazienti che non vogliono attendere il rilascio ufficiale possono già utilizzare strumenti gratuiti per replicare questa modalità a schermo intero sui propri dispositivi Windows.

In alternativa, esiste la possibilità di installare direttamente SteamOS sul proprio handheld Windows, sebbene questa scelta comporti vantaggi e svantaggi da valutare attentamente.

La distribuzione del sistema avverrà in due fasi: da oggi, 21 novembre sarà disponibile per tutti i dispositivi portatili Windows, mentre per i PC desktop arriverà "presto" attraverso il programma Windows Insiders, accessibile tramite Xbox e altre applicazioni. Questa strategia suggerisce che Microsoft sta procedendo con cautela, testando prima l'accoglienza del mercato sui dispositivi dove l'esigenza di un'interfaccia ottimizzata è più evidente.

La questione fondamentale rimane se valga la pena adottare questa nuova modalità. Da un lato, l'ottimizzazione delle risorse di sistema e l'interfaccia semplificata rappresentano miglioramenti concreti per chi utilizza dispositivi portatili.

Dall'altro, Windows offre funzionalità e un'esperienza d'uso che alcuni utenti potrebbero preferire rispetto a sistemi alternativi, nonostante le prestazioni potenzialmente inferiori. La buona notizia è che gli utenti non devono compiere scelte definitive: possono sperimentare la Xbox Full Screen Experience e, se non soddisfatti, disinstallarla per provare altre soluzioni.

L'arrivo di questa funzionalità su tutti i dispositivi Windows rappresenta comunque un segnale importante dell'impegno di Microsoft nel mercato del gaming portatile. La sfida con Valve e SteamOS è appena iniziata, e gli aggiornamenti futuri determineranno se l'azienda di Redmond riuscirà a convincere i giocatori che Windows può essere una piattaforma competitiva anche sui dispositivi portatili, non solo per versatilità ma anche per efficienza e facilità d'uso.