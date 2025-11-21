Ubisoft potrebbe finalmente svelare il tanto chiacchierato remake di Assassin's Creed IV: Black Flag nel giro di pochi mesi. La conferma indiretta arriva dai documenti finanziari pubblicati dalla casa francese, che menzionano un misterioso "titolo non annunciato" in arrivo prima della fine dell'anno fiscale 2025-2026, con una finestra di lancio fissata al quarto trimestre.

Per chi non mastica di bilanci aziendali, significa che potremmo rivedere le avventure piratesche di Edward Kenway entro il 31 marzo 2026, con una possibilità concreta che il gioco venga svelato ufficialmente nei prossimi mesi per poi approdare sul mercato nella primavera del 2026.

I documenti finanziari di Ubisoft non lasciano molto all'immaginazione. Accanto a titoli già confermati come Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Rainbow Six Mobile e The Division Resurgence, compare questo progetto avvolto nel mistero.

Nella presentazione per gli investitori, il gioco è stato letteralmente oscurato con un riquadro vuoto, una mossa che ha scatenato immediatamente le speculazioni della community. Considerando i precedenti leak e le dichiarazioni degli ultimi mesi, il remake di Black Flag sembra essere l'indiziato numero uno per riempire quello spazio bianco.

La questione si era già fatta bollente lo scorso anno, quando Matt Ryan, l'attore che ha prestato voce e motion capture a Edward Kenway nell'originale del 2013, aveva lasciato intendere a un fan su Twitter che sarebbe stato opportuno "prepararsi a rigiocare" all'avventura del pirata-assassino.

Una classica anticipazione che non è passata inosservata, tanto che Ubisoft avrebbe successivamente minacciato azioni legali contro l'attore per quella che era stata sostanzialmente una violazione dell'NDA. Un'ulteriore conferma indiretta che il progetto non solo esiste, ma è abbastanza avanti nello sviluppo da rendere nervosi i vertici aziendali.

Le sezioni ambientate nel presente sarebbero state completamente rimosse dal remake, segnando una svolta narrativa significativa rispetto all'originale

A settembre scorso, il sito francese Jeuxvideo aveva riportato un dettaglio significativo sulle modifiche strutturali del remake: le sezioni ambientate nel presente, elemento caratterizzante della saga di Assassin's Creed, sarebbero state completamente eliminate. Una scelta che divide la fanbase, considerando che il frame narrativo moderno è sempre stato uno dei tratti distintivi del franchise, seppur spesso criticato per interrompere il flusso dell'azione.

Questa decisione potrebbe rappresentare un esperimento per verificare se i giocatori preferiscano un'esperienza completamente immersa nell'epoca storica rappresentata, senza le interruzioni della storyline contemporanea con Abstergo e gli Assassini moderni.

Black Flag resta uno dei capitoli più amati della saga Ubisoft, lodato all'epoca per il suo sistema di combattimento navale, l'esplorazione in mare aperto e un protagonista carismatico che rappresentava una ventata d'aria fresca rispetto agli Assassini più tradizionali.

Il gioco originale aveva venduto milioni di copie su PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii U e successivamente sulle console di nuova generazione dell'epoca. Un remake su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC con grafica aggiornata, ray tracing e sistemi di gioco modernizzati potrebbe facilmente conquistare sia i veterani che una nuova generazione di giocatori.