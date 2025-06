Grandi novità all'orizzonte per i criminali più scaltri di Los Santos: GTA Online Money Fronts è in arrivo il prossimo 17 giugno.

Questo atteso aggiornamento promette di espandere e rafforzare la vostra rete criminale come mai prima d'ora, permettendovi di gestire la più grande operazione di riciclaggio di denaro mai vista e di dare una "ripulita" ai vostri affari più loschi. Il cuore di "Money Fronts" risiederà nell'acquisto di imprese locali storiche, da utilizzare come facciate per dirottare i vostri guadagni illeciti al sicuro da occhi indiscreti, il tutto in un'operazione complessa e intricata.

Per aiutarvi in questa scalata al potere economico, avrete l'assistenza di una vecchia conoscenza, Martin Madrazo, che vi metterà in contatto con nuovi consulenti. Questi specialisti vi aiuteranno ad accumulare attività commerciali e a "lavare" il vostro denaro sporco, riempiendo i vostri conti correnti con introiti perfettamente legali. Sarà sufficiente un po' di fantasia nella contabilità e una buona dose di olio di gomito per arricchirvi ulteriormente e lasciare gli esattori a mani vuote.

Naturalmente, le vostre attività illegali all'interno di queste imprese non passeranno inosservate e genereranno "Attenzione". Se questa barra dovesse aumentare troppo, sarete costretti a vestire i panni dell'onesto imprenditore, dedicandovi ad attività "legali" per mantenere la copertura e continuare a incassare introiti passivi senza problemi.

"Money Fronts" non sarà solo un aggiornamento incentrato sul crimine economico, ma porterà con sé anche una vasta gamma di nuovi veicoli. Tra questi spiccano i SUV Karin Everon RS e Woodlander, e la muscle car Declasse Tampa GT. Non mancheranno novità anche per i fan delle forze dell'ordine, che potranno lanciarsi negli incarichi di polizia sulla nuova moto della polizia Western, completa della divisa speciale "Pattuglia stradale estiva".

L'aggiornamento include anche una serie di miglioramenti all'esperienza di gioco generali. Verrà aggiunta la possibilità di installare il disturbatore di frequenze su ben 50 nuovi veicoli, sarà introdotta la possibilità di saltare diversi filmati quando si rigioca una missione e le fonti di Punti Arena verranno raddoppiate. Verrà anche data la possibilità di prolungare il timer del segnale globale nelle sessioni pubbliche delle missioni di vendita e di disabilitare il furgone Boxville per le consegne nelle missioni di vendita del Motorcycle Club.

Un ottimo modo per attendere novità reali su GTA 6, dopo le ultime notizie di Rockstar che hanno lasciato i fan appesi a un filo.