Nel mondo dei videogiochi post-apocalittici, due titoli hanno segnato generazioni di giocatori in modo indelebile: The Last of Us e Fallout.

Il primo, sviluppato da Naughty Dog e uscito nel 2013 su PlayStation, ha trascinato i giocatori in un mondo devastato da un fungo mutante della famiglia dei cordyceps — un'idea che affonda le radici nella realtà scientifica — raccontando il legame straziante tra un uomo segnato dalla perdita e una ragazza che avrebbe dovuto essere solo una missione.

Il secondo è una saga che affonda le radici nel 1997, quando il primo capitolo della serie apparve sui PC di mezzo mondo con la sua visuale trimetrica dall'alto, molto prima che Bethesda ne acquisisse i diritti e ne reinventasse la formula con Fallout 3 nel 2008.

Proprio quella visuale isometrica delle origini, abbandonata con l'arrivo della prospettiva in prima e terza persona nei capitoli più recenti, è rimasta nel cuore di molti appassionati della serie.

C'è chi sostiene che Fallout abbia perso qualcosa di sé nella transizione verso il grande pubblico, e che un ritorno alle origini sarebbe non solo gradito, ma necessario.

È in questo spazio — tra la nostalgia per un approccio visivo ormai raro e la tensione emotiva del survival contemporaneo — che si inserisce un progetto indipendente destinato a far parlare di sé.

As One We Survive, sviluppato e pubblicato dall'etichetta indipendente Revelation Games LLC, è un titolo action-survival in arrivo nel 2026 che sembra voler sintetizzare il meglio di questi due mondi.

La sinossi disponibile su Steam descrive un'esperienza in cui il giocatore deve sopravvivere in un mondo post-apocalittico, costruire una comunità, raccogliere risorse, erigere strutture e difendersi in un contesto privo di legge, il tutto seguendo il viaggio disperato di un padre determinato a salvare la figlia gravemente malata.

Il trailer di gameplay rivela una struttura visiva chiaramente ispirata ai Fallout degli anni Novanta, con quella caratteristica prospettiva trimetrica che i veterani della serie riconosceranno immediatamente.

A questa base viene però innestato un sistema di crafting e sopravvivenza che richiama titoli come Rust e The Forest, giochi noti per mettere il giocatore costantemente sotto pressione, obbligandolo a gestire risorse scarse in ambienti ostili.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, As One We Survive non dispone ancora di una data di uscita precisa, ma si colloca in una finestra di lancio generica fissata per il 2026.

La pagina Steam del gioco indica comunque un accesso anticipato in arrivo a breve, il che suggerisce che i tempi potrebbero essere più vicini di quanto la dicitura ufficiale lasci intendere.