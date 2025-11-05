Konami torna al genere platform con Darwin’s Paradox!, un nuovo action-adventure sviluppato in collaborazione con il team francese di ZDT Studio e previsto per il 2026 su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam. L’annuncio arriva direttamente dalla sede britannica di Konami Digital Entertainment e conferma la volontà dell’azienda di rimettersi in gioco anche al di fuori delle sue storiche saghe, puntando su un titolo dal tono ironico e dallo stile artistico estremamente riconoscibile.

Il protagonista di Darwin’s Paradox! è Darwin, un polpo improvvisamente strappato dal suo habitat marino e catapultato nel folle mondo della UFOOD INC., una corporazione che dietro la facciata di un innocuo impero alimentare nasconde piani oscuri per la conquista globale. Nei panni del malcapitato cefalopode, i giocatori dovranno farsi strada tra laboratori pieni di trappole, fabbriche in rovina e meandri industriali in cui il metallo incontra la carne, in un universo che promette di mescolare satira sociale, umorismo nero e platform d’autore.

Konami ha descritto il titolo come un platform d’azione ricco di ambienti dinamici e sfide progressive. Ogni livello offrirà scenari diversificati, da discariche popolate da ratti geneticamente alterati a complessi meccanici sul mare pieni di minacce e segreti. Il tutto sarà arricchito da un cast di personaggi eccentrici, che daranno vita a una narrazione sorprendentemente densa per un titolo del genere. Gli sviluppatori promettono anche un’attenzione particolare all’animazione e alla fisicità dei movimenti, in modo da restituire al giocatore tutta la sensazione viscosa e flessibile di muoversi nei panni di un polpo antropomorfo.

Originariamente previsto per il 2025, Darwin’s Paradox! è stato ufficialmente posticipato al 2026. Konami ha spiegato che la decisione è dovuta alla volontà di ottimizzare la produzione per includere Nintendo Switch 2 tra le piattaforme di lancio.

In attesa di ulteriori dettagli, Konami e ZDT Studio hanno pubblicato un dev diary esclusivo che mostra alcune fasi di lavorazione del gioco, presentando brevi sequenze di gameplay e interviste con il team creativo.

Per Konami, Darwin’s Paradox! rappresenta un ritorno allo spirito sperimentale dei tempi migliori, quando il publisher giapponese non aveva paura di osare con IP nuove e originali. In un mercato dominato da sequel e live service, la scommessa di lanciare una proprietà intellettuale inedita con un’identità tanto marcata appare come un segnale di rinascita creativa.

Se il progetto manterrà le promesse, potremmo trovarci di fronte al primo vero tentativo di riconciliare la storica Konami con il pubblico indipendente e creativo del gaming moderno.