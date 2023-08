Armored Core VI peserà meno su PS5 che su PS4

Ci sono buone notizie per i videogiocatori che intendono acquistare in digitale Armored Core VI: Fires of Rubicon: il gioco, infatti, non avrà un peso troppo proibitivo, come svelato dall'account Twitter PlayStation Game Size, che ha pubblicato quelle che saranno le dimensioni del download su PlayStation 4 e su PlayStation 5.

L'account, noto proprio per la diffusione di informazioni di questo tipo, ha rivelato che i giocatori su PS5 possono aspettarsi un download di 43,34 GB, mentre quelli su PS4 dovranno scaricare 55,66 GB.

I motivi di un peso superiore su PS4 rispetto a PS5 sono diversi: sappiamo che PS5 utilizza una compressione piuttosto efficace, ma anche che – in virtù dell'uso dell'SSD – può fare a meno di asset duplicati che invece su PS4 si rendevano necessari, con il disco rigido, per richiamare rapidamente determinate informazioni.

Inoltre, il profilo di PlayStation Game Size ha anche sottolineato che il pre-load dovrebbe essere disponibile dal 23 agosto, con quindi più o meno quarantotto ore di anticipo rispetto al lancio del 25 agosto: in questo modo, chi ha una connessione non proprio entusiasmante e avrà comprato il gioco in digitale, potrà scaricarlo in anticipo e iniziare a giocare una volta scoccato il day-one. In alternativa, trovate il formato retail su Amazon.

Sulle nostre pagine vi abbiamo recentemente proposto le nostre prime impressioni controller alla mano, per questo ritorno di fiamma di FromSoftware con il suo storico franchise Armored Core: abbiamo apprezzato in particolare la spinta a costruire la build ideale di fronte a ogni sfida, come vi abbiamo raccontato, e siamo rimasti colpiti anche dalla direzione artistica del progetto.

Dopo i successi di release come Sekiro ed Elden Ring, che hanno portato a casa in entrambi i casi la palma di giochi dell'anno ai The Game Awards, vedremo se e come anche Armored Core VI saprà ritagliarsi un suo spazio nel cuore degli appassionati.

La sua uscita è attesa per il 25 agosto anche su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.