Anche i fan PlayStation non sono convinti di PS5 Pro

Sony non ha ancora ufficializzato l'arrivo di PS5 Pro, console che dovrebbe - secondo i rumor - essere lanciata nell'autunno del 2024.

Se la console base è ormai facilissima da acquistare una variante con prestazioni superiori sarebbe in dirittura d'arrivo.

Lo scorso 18 marzo sono trapelate le specifiche di PS5 Pro, le quali hanno rivelato che la CPU della console offre un incremento del 10% rispetto all'originale.

Ora, però, come riportato anche da un sondaggio di PushSquare, sembra che i giocatori PlayStation non siano del tutto convinti circa ciò che una PS5 Pro potrebbe offrire loro, a conti fatti.

I risultati del sondaggio dipingono un quadro piuttosto divisivo: sulla base di 2.200 voti, solo il 23% degli utenti ha dichiarato che acquisterebbe PS5 Pro al momento dell'uscita, anche se un altro 11% si è detto "interessato".

Il 16% ha dichiarato di aver semplicemente bisogno di saperne di più sulla console.

Infine, il 17% ha dichiarato di non ritenere necessario l'aggiornamento della console, mentre il 23% ha affermato di trovarsi bene con la propria PS5 attuale. Infine, l'11% ha dichiarato di odiare l'idea di avere una PS5 Pro.

In pratica, si tratta di un netto 50-50 tra entusiasmo e scetticismo, lo stesso trapelato da alcuni sviluppatori alla recente GDC 2024: pare infatti che nessuno di loro sia ottimista riguardo PS5 Pro.

Sebbene internamente si punti a 4K/120 FPS e 8K/60 FPS, non è noto se ciò sarà possibile su PS5 Pro, sebbene la prossima console parrebbe essere davvero velocissima. Ovviamente, fino a che non la vedremo coi nostri occhi, non possiamo sbilanciarci un granché (com'è giusto che sia).

Vero anche che un altro sondaggio di alcuni mesi fa aveva già indicato di come i giocatori fossero seriamente combattuti circa un eventuale rilascio di una PS5 Pro.