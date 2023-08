Amazon Gaming Week: 5 notebook gaming da non perdere!

Amazon continua a farsi in quattro per stupirci con sconti mozzafiato in questa speciale edizione della Gaming Week. Avete tempo solo fino al 3 settembre per accaparrarvi i migliori affari su periferiche, gadget di ultima generazione e, ovviamente, i videogiochi più bollenti del momento per ogni piattaforma!

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook per le vostre esigenze quotidiane, questa è l'occasione che stavate aspettando. Durante questa settimana, Amazon ha lanciato una serie di sconti su una vasta gamma di prodotti dedicati al mondo del gaming, e tra questi spiccano senza dubbio i computer portatili.

Ma c'è di più! Ordinare da Amazon è un vantaggio extra: se siete membri Prime, vi godrete una spedizione ultra-rapida e gratuita. E se non siete ancora iscritti, cosa aspettate? I primi 30 giorni sono a costo zero!

Amazon Gaming Week: 5 notebook gaming in sconto

MSI Katana 17

Il notebook gaming MSI Katana 17 dispone di un display IPS da 17,3 pollici con risoluzione FullHD e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, ideale per giochi di azione veloce. Il cuore del notebook gaming MSI Katana 17 è un processore Intel Core i7-12650H di dodicesima generazione (Alder Lake H). A livello grafico, il notebook può contare su una NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di memoria GDDR6, capace di garantire elevate performance anche nei titoli di gioco più recenti. MSI Katana 17 include anche 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e un'ampia selezione di porte per il collegamento di accessori esterni, oltre a una comoda tastiera retroilluminata. Per ridurre i tempi di caricamento di giochi e applicazioni, il notebook gaming MSI Katana 17 è equipaggiato con un SSD NVMe da 1 TB, con uno slot libero aggiuntivo per futuri ampliamenti di memoria.

HP Victus 15

Il notebook gaming HP Victus 15 è equipaggiato con un processore Intel Core i7-12700H, capace di raggiungere una frequenza di boost fino a 4,7GHz. Per quanto riguarda la memoria, il notebook gaming HP Victus 15 non delude. Dotato di un SSD da 512 GB NVME PCIe M.2, specificamente ottimizzato per il gaming, e di 16 GB di RAM DDR4 con frequenza da 3200Mhz (2 x 8GB), promette velocità e reattività di alto livello. Per gli appassionati di grafica e videogiochi, il notebook gaming HP Victus 15 è dotato della scheda grafica NVIDIA Geforce RTX 3050Ti da 4GB GDDR6, in grado di far girare anche i tioli più recenti con ray tracing e DLSS. L'esperienza visiva è arricchita da un display da 15,6" con risoluzione FHD (1.920x1.080p) e diagonale da 39,6 cm. Lo schermo, di tipo IPS, vanta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Acer Predator Helios 300

Il notebook gaming Acer Predator Helios 300 è dotato del processore Intel Core i7-11800H, che, unito alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 da 8 GB, offre un'esperienza di gioco straordinaria. Per garantire fluidità e rapidità in ogni momento, il notebook gaming Acer Predator Helios 300 è equipaggiato con un SSD da 512 GB e 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz. Il notebook gaming Acer Predator Helios 300 offre anche un impatto visivo eccellente, grazie al display IPS FHD da 15,6 pollici con formato 16:9 e un refresh rate di 144 Hz.

MSI Pulse 17

Il notebook gaming MSI Pulse 17 è alimentato dal nuovissimo processore Intel Core i7-13700H di 13ª generazione, dotato di un'architettura core ibrida migliorata che comprende fino a 6 core Performance e 8 core Efficient. La grafica è gestita dalla potente GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, che sfrutta l'architettura Ada Lovelace. L'esperienza visiva è ulteriormente arricchita dal display IPS 17,3", che offre una frequenza di aggiornamento fluida di 144 Hz. Per quanto riguarda lo storage e la memoria, la serie Pulse non delude. Con il supporto un SSD PCIe Gen 4 che per la memoria DDR5, il Pulse 17 offre una larghezza di banda maggiore e una latenza inferiore, fattori chiave per un'esperienza utente superlativa.

ASUS TUF Gaming F15

Il notebook gaming ASUS TUF Gaming F15 è equipaggiato con un veloce pannello IPS a risoluzione FullHD che offre una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e copertura del 100% sRGB, garantisce un gameplay visivamente stupefacente. Dal lato delle prestazioni, è alimentato da una CPU Intel Core i5-11400H con fino a 8 core e 16 thread, adatta a giochi ad alta risoluzione, streaming e altre attività impegnative. Ad accompagnare il processore, troviamo 16GB di RAM, un SSD PCIe da 512GB e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB GDDR6. Esteticamente, il design a nido d'ape e i dettagli esagonali del telaio aggiungono sia funzionalità che stile.