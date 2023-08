Amazon Gaming Week: 5 giochi Nintendo Switch da acquistare subito

Amazon continua a farsi in quattro per stupirci con sconti mozzafiato in questa speciale edizione della Gaming Week. Avete tempo solo fino al 3 settembre per accaparrarvi i migliori affari su periferiche, gadget di ultima generazione e, ovviamente, i videogiochi più bollenti del momento per ogni piattaforma!

Sappiamo tutti che gli sconti sui titoli Nintendo sono rari come una cometa, quindi queste offerte sono doppie occasioni d'oro. Abbiamo setacciato il catalogo per voi e selezionato 5 giochi assolutamente imperdibili.

Ma c'è di più! Ordinare da Amazon è un vantaggio extra: se siete membri Prime, vi godrete una spedizione ultra-rapida e gratuita. E se non siete ancora iscritti, cosa aspettate? I primi 30 giorni sono a costo zero!

Amazon Gaming Week: 5 giochi Nintendo Switch in sconto

Need For Speed Hot Pursuit Remastered

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered è un'edizione rimasterizzata del celebre titolo propone una grafica aggiornata e un'esperienza di guida immersiva. Need For Speed: Hot Pursiut Remastered brilla per la sua versatilità: potrai cimentarti sia nel ruolo di un pilota di auto da corsa in fuga dalla legge, sia nei panni di un poliziotto impegnato a fermare i trasgressori a bordo di supercar potenti e realistiche. Il titolo offre un vasto parco di veicoli, tutti rigorosamente licenziati, e una varietà di modalità di gioco che mantengono l'azione sempre fresca e coinvolgente. Grazie alle caratteristiche di Nintendo Switch, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered può essere goduto in qualunque momento e luogo, sia in modalità dock che in modalità handheld. Approfittando degli sconti dell'Amazon Gaming Week, potrai aggiungere questo driving game ad alta tensione alla tua collezione a un prezzo vantaggioso.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey per Nintendo Switch è una delle perle della libreria di giochi della console Nintendo Switch e un acquisto assolutamente consigliato, soprattutto se approfittate degli sconti speciali dell'Amazon Gaming Week. Questo titolo, parte della celebre serie di Mario, è un'avventura platform 3D che ti porterà in un viaggio spettacolare attraverso mondi diversificati e pieni di sorprese. Uno dei maggiori punti di forza del gioco è la sua incredibile varietà. Ogni livello, o "regno", presenta ambientazioni uniche, nemici originali e puzzle ingegnosi, offrendo una freschezza di gameplay che ti terrà incollato allo schermo per ore. Il gameplay è altamente intuitivo ma profondo, grazie alla possibilità di utilizzare il cappello di Mario, Cappy, in modi creativi per risolvere enigmi e sconfiggere avversari. La collaborazione con Cappy apre nuove dinamiche di gioco, rendendo ogni fase unica e divertente.

Mario + Rabbids Sparks of Hope Cosmic Edition

Mario + Rabbids Sparks of Hope Cosmic Edition per Nintendo Switch è un titolo che fonde insieme il fascino del mondo di Mario con l'umorismo e la follia del mondo dei Rabbids, creando un'esperienza di gioco unica. Soprattutto durante gli sconti dell'Amazon Gaming Week, questa edizione "Cosmic" è un acquisto fortemente consigliato per vari motivi. In primo luogo, il gameplay: il gioco è un'avventura tattica a turni che sfida le tue abilità strategiche. Puoi selezionare e combinare le abilità di personaggi famosi come Mario, Luigi e Peach con quelle dei Rabbids per affrontare una serie di sfide e nemici in scenari incredibilmente dettagliati e vari. La grafica è un altro punto forte: i mondi sono realizzati con un alto grado di dettaglio e animazione, rendendo ogni ambiente unico e coinvolgente. Durante l'Amazon Gaming Week, la Cosmic Edition di Mario + Rabbids Sparks of Hope viene proposta a un prezzo notevolmente ridotto, rendendo questa avventura tattica un acquisto ancora più allettante.

Pikmin 4

Pikmin 4 per Nintendo Switch non è solo l'ultimo capitolo di una serie amata, ma rappresenta anche un vero e proprio gioiello nel panorama dei giochi di strategia in tempo reale. Uno degli aspetti più affascinanti del gioco è sicuramente il suo gameplay innovativo. Grazie ai nuovi tipi di Pikmin e alle ambientazioni variegate e ben realizzate, il gioco offre un'esperienza di rigiocabilità e una profondità di meccaniche che manterrá sia i neofiti che i veterani incollati allo schermo. L'Amazon Gaming Week rappresenta l'occasione perfetta per acquistare Pikmin 4 a un prezzo scontato. Non solo avrete la possibilità di immergervi in uno dei giochi più interessanti della console, ma potrete farlo risparmiando qualche euro, rendendo questo già eccellente titolo un acquisto ancora più invitante.

Metroid Dread

Se sei un fan di giochi d'azione e avventura con un pizzico di suspense, non puoi perderti Metroid Dread per Nintendo Switch, specialmente ora che è in offerta durante l'Amazon Gaming Week. Questo titolo è un ritorno alle radici della celebre serie Metroid, con una combinazione irresistibile di esplorazione, combattimento e enigmi, il tutto reso ancora più entusiasmante da un design grafico moderno e accattivante. Il gioco ti vede nei panni di Samus Aran, una cacciatrice di taglie galattica, impegnata in una missione altamente pericolosa. Con un gameplay in 2D migliorato e ampliato, Metroid Dread offre una profondità e una complessità che mantengono il giocatore costantemente impegnato.