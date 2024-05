Amazon Games pubblicherà il gioco di debutto di Maverick Games

Da poco è stato confermato che il colosso Amazon pubblicherà il titolo di debutto di Maverick Games.

Il gioco di guida, non ancora annunciato, sarà open world e fortemente narrativo, e verrà pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via GamesIndustry.biz).

Il co-creatore della serie televisiva Skins, Jamie Brittain, è a bordo come sceneggiatore principale del gioco.

Maverick è stata fondata dai veterani di Playground Games (ossia gli autori di Forza Horizon, che trovate su Amazon) nel gennaio 2023, tra cui il capo dello studio e direttore creativo Mike Brown, oltre ad essere diretta dal COO Harinder Sangha.

Attualmente impiega circa 60 persone e ha sede a Warwick, nel Regno Unito. Il vicepresidente di Amazon Games Christoph Hartmann ha commentato:

«Nella nostra continua ricerca globale di team di sviluppo di talento che costruiscono titoli avvincenti che piaceranno ai giocatori, Maverick Games si è distinto come uno studio in grado di offrire risultati su tutti i fronti».

E ancora: «Mike e il suo team sono il pacchetto completo: sviluppatori di giochi collaudati che sono maestri nel loro mestiere e non si accontentano dello status quo. La loro visione di questo gioco è fresca e innovativa e non vediamo l'ora di lavorare al loro fianco per portarlo ai giocatori di tutto il mondo».

Al momento non è in ogni caso stato reso noto il titolo ufficiale di questo primo racing firmato Maverick e Amazon Games.

Ricordiamo anche che Amazon Games ha annunciato la settimana scorsa la creazione di un nuovo studio a Bucarest, guidato dall'ex direttore generale di Ubisoft Cristian Pana.

Vero anche che lo scorso novembre l'azienda ha però licenziato 180 persone nella sua divisione legata al gaming.

Ma non solo: sempre Amazon ha anche recentemente firmato un accordo con Embracer per una nuova serie TV live-action dedicata a Tomb Raider.