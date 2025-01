Amavate Sleeping Dogs? Un fan ha realizzato il "remake"

A volte, capita di imbattersi in piccoli gioielli realizzati dai fan: uno di questi è un progetto ispirato a Sleeping Dogs e realizzato in Unreal Engine 5 dal talentuoso artista 3D Pasquale Scionti.

Il progetto non è un gioco completo, ma offre un’idea concreta di come potrebbe apparire un remake moderno di Sleeping Dogs (gioco che trovate ancora su Amazon) in UE5. E, fidatevi, il risultato è a dir poco straordinario.

Come riportato anche da DSO Gaming, Scionti ha sfruttato al massimo le potenzialità di Unreal Engine 5.

L'autore ha infatti utilizzato Lumen HDR Lighting, per un’illuminazione dinamica e realistica, Volumetric Fog, che aggiunge profondità e atmosfera alle scene, texture 8K e asset di Quixel Megascans, per una qualità visiva di altissimo livello.

Il video che trovate poco sopra mostra un’interpretazione moderna e mozzafiato di Hong Kong, con un’attenzione ai dettagli che lascia a bocca aperta.

Per chi ha amato Sleeping Dogs, questa creazione è un dolce rimpianto. Il gioco originale, pur acclamato dalla critica e adorato da una nicchia di fan, non ha mai raggiunto il successo commerciale che meritava.

Ricordo infatti con piacere l’atmosfera unica e l’intreccio narrativo del gioco Square Enix.

Pensare a un remake per le console di ultima generazione fa sognare, ma purtroppo è un’ipotesi che rimane confinata nel regno delle possibilità.

C’è qualcosa di affascinante nel vedere come la passione di un singolo artista possa catturare l’immaginazione di tanti.

Difatti, questo progetto non è solo un omaggio a Sleeping Dogs, ma anche un promemoria del perché certi giochi, anche se non riescono a conquistare le masse ai tempi della loro uscita originale, lasciano un segno a suo modo indelebile.

Questo, senza contare che di recente anche l'adattamento live-action ispirato all'open world pubblicato da Square Enix è stato ufficialmente cancellato: qui trovate tutti i dettagli del caso.