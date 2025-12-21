Continua il lavoro di rifinitura di Nintendo sul fronte della retrocompatibilità di Switch 2. A sei mesi dal lancio della nuova console ibrida, un nuovo gruppo di giochi per Nintendo Switch ha infatti ricevuto aggiornamenti di compatibilità, migliorando stabilità e funzionamento generale sul nuovo hardware. Non si tratta di interventi spettacolari, ma di quel lavoro silenzioso e costante che sta gradualmente rendendo la libreria legacy sempre più solida e affidabile.

Il nome più rilevante di questo nuovo aggiornamento è senza dubbio Star Wars: Republic Commando, lo sparatutto tattico firmato Aspyr. Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale di compatibilità Nintendo, i problemi precedentemente segnalati sono stati risolti con un update rilasciato il 16 dicembre 2025. Il titolo risulta ora pienamente funzionante su Switch 2, un’ottima notizia per gli appassionati della saga di Star Wars e per chi desidera riscoprire uno degli FPS più apprezzati ambientati nell’universo creato da George Lucas.

Accanto a questo aggiornamento di peso, arrivano buone notizie anche per i fan dei gestionali firmati Kairosoft. Giochi come Pocket League Story e Mega Mall Story 2 sono ora ufficialmente supportati su Switch 2, seguendo una tendenza già vista nelle scorse settimane con altri titoli dello stesso sviluppatore. Un segnale chiaro di come anche produzioni più piccole e di nicchia stiano ricevendo attenzione, evitando che la retrocompatibilità diventi un privilegio riservato solo ai titoli di maggior richiamo.

Non mancano però le note stonate. Nintendo ha infatti confermato l’esistenza di un problema audio che affligge Shovel Knight: Treasure Trove in alcune sezioni del gioco quando eseguito su Switch 2. Al momento non è stata indicata una data precisa per la risoluzione, ma l’inclusione del bug nel database ufficiale lascia intendere che una patch sia già in lavorazione.

Vale infine la pena ricordare che, nei giorni scorsi, anche Warner Bros. ha rilasciato un aggiornamento per Batman: Arkham Knight, introducendo miglioramenti a prestazioni, stabilità e comparto visivo quando il gioco viene eseguito su Switch 2 tramite retrocompatibilità. L’update apporta benefici anche alla versione per Switch originale, dimostrando come questi interventi possano avere ricadute positive su più fronti.

Nel complesso, questi aggiornamenti confermano l’approccio prudente ma costante di Nintendo: nessuna rivoluzione improvvisa, ma una progressiva normalizzazione della compatibilità, fondamentale per dare valore a un catalogo costruito in anni di successi.