Altre conferme per il nuovo Nintendo Direct: forse c'è una data

Dalla prossima settimana potremo scoprire tutte le novità relative a Switch 2, ma pare che prima di allora la casa di Kyoto non intenda affatto dimenticarsi delle sue attuali console.

Nella scorsa giornata vi avevo infatti riportato numerose indiscrezioni che parlavano di un possibile nuovo Nintendo Direct già a partire da questa settimana, dedicato appositamente ai videogiochi in uscita sulle attuali console ibride (che trovate su Amazon) e che potrebbe essere una sorta di addio in grande stile, prima di pensare alle nuove console.

Le voci sono soltanto aumentate nelle scorse ore, trovando ulteriori conferme anche da altri insider particolarmente affidabili: NatetheHate ha infatti anticipato sul proprio profilo social di aver sentito anche lui di un evento Nintendo in arrivo per questa settimana.

L'insider anticipa anche che dovrebbe tenersi questo giovedì 27 marzo e che dovrebbe essere proprio un Nintendo Direct, pur ammettendo di non essere sicuro al 100% che sia questo l'effettivo formato. Potrebbe dunque trattarsi di un evento diverso dal solito, magari con le versioni dedicate a videogiochi di terze parti o indie.

Anche il leaker PH Brazil ha confermato in queste ore l'indiscrezione, sulla scia proprio di NatetheHate (via r/GamingLeaksAndRumors) e sostenendo di aver sentito parlare anche lui di un Direct in arrivo per questa settimana, ma che non si sentiva sicuro al 100% della fonte.

Considerando che sempre più fonti si stanno sbilanciando in queste ore, sembrerebbe mancare solo un annuncio ufficiale per il prossimo evento Nintendo, che se confermato dovrebbe permetterci di scoprire le ultime perle in arrivo sulle console ibride, prima di pensare definitivamente a Switch 2.

Ovviamente devo ricordarvi che la casa di Kyoto non ha ancora fatto alcun tipo di annuncio ufficiale in merito, motivo per il quale vi invito comunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni. Terremo comunque monitorata la situazione e vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori dettagli.