Alone in the Dark è ancora vivo e sembra terrificante

THQ Nordic e Pieces Interactive hanno mostrato un nuovo trailer di Alone in the Dark, reboot della storica serie horror.

Il gioco (che potete preordinare su Amazon) si è imposto di riportare il franchise alla notorietà di un tempo.

Advertisement

Il gioco è infatti un re-imagining del classico degli anni ’90, con lo stesso incipit narrativo ma con differenze strutturali evidenti.

Alone in the Dark vedrà la luce il 16 gennaio 2024 e non più il 25 ottobre prossimo, sebbene ora il nuovo video lo mostra in azione.

Come riportato da Gematsu, il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Pieces Interactive hanno pubblicato un trailer di otto minuti per Alone in the Dark, intitolato "Looking for Jeremy".

La descrizione del trailer recita: «Dopo aver ricevuto una lettera misteriosa, Emily e l'investigatore privato Edward arrivano a Derceto Manor per scoprire eventi inspiegabili e per trovare Jeremy! Di chi puoi fidarti, a cosa crederai e cosa farai dopo?».

La descrizione ufficiale del gioco, invece, recita:

Nel sud degli anni 20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Così, Emily si imbarca insieme all'investigatore privato Edward Carnby in un viaggio nella villa di Derceto, un ricovero per malati mentali dove qualcosa si annida nell'oscurità. Incontrerai gli strani residenti, reami da incubo, pericolosi mostri per scoprire infine un diabolico male. Ti aspetta un'avventura che metterà alla prova le tue certezze, spingendoti ai limiti della realtà, del mistero e della follia. Di chi ti puoi fidare? A chi credere? Quale sarà la tua prossima mossa?

Da quello che sappiamo, il nuovo Alone in the Dark sarà una sorta di "lettera d'amore" al titolo originale che vi permetterà di vivere una storia attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti, Edward Carnby ed Emily Hartwood.

Ricordiamo anche che ormai diverse settimane fa THQ Nordic e Pieces Interactive hanno annunciato la Collector's Edition di Alone in the Dark, con tanto di trailer e contenuti specifici.

Restando in tema horror, l'Australian Classification Board ha classificato Silent Hill: The Short Message, descrivendo in modo molto dettagliato le caratteristiche del gioco.