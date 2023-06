Aliens Dark Descent in sconto su Instant Gaming! -42%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare Aliens: Dark Descent a soli 31,49€, con uno sconto del 21% e un risparmio reale di 8,51€ rispetto ai 40€ usuali di listino.

Sviluppato da Tindalos Interactive e pubblicato da Focus Entertainment, Aliens: Dark Descent è uno strategico in tempo reale ambientato nell'universo di Alien che vede una squadra di marines coloniali combattere contro Xenomorfi e agenti rinnegati della Weyland-Yutani Corporation.

In Aliens: Dark Descent, si ha il controllo di una squadra di Marines Coloniali incaricata di fermare la terribile epidemia di Xenomorfi sulla luna di Lethe. Il combattimento con gli iconici Xenomorfi e altre creature si svolge attraverso tattiche in tempo reale e ordini strategici. È possibile personalizzare la propria squadra con diverse classi, farli salire di livello e dotarli di un vasto arsenale di armi, armature e abilità.

Aliens: Dark Descent combina un gameplay con visuale isometrica con azione in tempo reale, permettendovi di impartire ordini alla loro squadra. La sopravvivenza è impegnativa, con la minaccia Xenomorfa che si intensifica man mano che i giocatori avanzano. Il gioco presenta luoghi persistenti, con ogni visita che riflette le azioni precedenti.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "Aliens Dark Descent è un buon titolo strategico ambientato nell'universo degli xenomorfi e dotato di alcune idee vincenti difficili da trascurare, come il concetto della morte permanente".

