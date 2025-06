Brutte notizie per i fan di DanMachi e degli RPG d’azione a tinte anime: Battle Chronicle, noto anche come DanChro, si prepara a dire addio definitivamente a PlayStation 5, PlayStation 4 e non solo.

Lo sviluppatore Aiming Inc. ha annunciato ufficialmente che il gioco verrà rimosso dagli store digitali il 30 luglio 2025, insieme a tutti i contenuti a pagamento, inclusa la valuta virtuale acquistabile.

I server resteranno attivi solo per chi ha già scaricato il titolo, ma la chiusura definitiva è fissata per il 29 settembre 2025.

Lanciato come free-to-play action RPG basato sulla popolare serie animata DanMachi (Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka?), Battle Chronicle aveva attirato l'attenzione degli appassionati per il suo comparto grafico in cel-shading, i combattimenti dinamici e la fedeltà all'universo narrativo originale.

Eppure, nonostante gli sforzi del team, il gioco non è riuscito a ritagliarsi uno spazio duraturo nel mercato competitivo dei free-to-play, come ammesso in una dichiarazione ufficiale:

«Il nostro team ha lavorato instancabilmente per migliorare DanChro, cercando di offrire la migliore esperienza possibile ai nostri giocatori. Tuttavia, abbiamo raggiunto un punto in cui ci risulta difficile mantenere un livello di servizio che sia all’altezza delle aspettative. Con profondo rammarico, abbiamo preso la difficile decisione di terminare il servizio del gioco.»

Nel panorama instabile dei giochi-as-a-service, la chiusura di DanChro si aggiunge a una lunga lista di titoli anime-based che non riescono a sopravvivere alla lunga distanza, complice una community che tende a concentrarsi su pochi prodotti di riferimento e un’offerta di live service sempre più sovraffollata.

Non resta che sperare che DanMachi possa trovare una nuova vita in altri progetti futuri – magari in una formula premium e narrativa, che riesca a valorizzare la forza dei suoi personaggi e del suo mondo.

