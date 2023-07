A cosa giocheremo nel 2024? I videogiochi in uscita il prossimo anno

Il 2023 si sta rivelando un anno decisamente ricco di uscite – in alcuni casi, anzi, le release sono perfino troppe e molto ravvicinate, come discutevamo nel corso del weekend. Complici i tanti rinvii del 2022, infatti, questi mesi sono stati particolarmente fitti, e i prossimi lo saranno ancora di più, soprattutto se pensiamo a ottobre e al suo calendario piuttosto folle.

Ma come si prospetta, invece, il 2024 dei videogiochi? Al momento sono pochi i giochi che hanno già trovato una precisa data nell'arco del prossimo anno. Tanti, però, hanno identificato il generico "2024" come momento per il debutto, senza per il momento fornire una finestra più circoscritta.

Tra i nomi ci sono anche diverse delle attese produzioni di Xbox, come Hellblade II e Avowed, ma non solo: il prossimo anno sarà anche quello di Rise of the Ronin, ad esempio, oltre che quello di Final Fantasy VII Rebirth.

Di seguito, abbiamo messo insieme un calendario con i nomi più rilevanti che sono già confermati in arrivo per il 2024 (thanks, GameInformer).

Vi ricordiamo anche che potete sempre consultare il calendario dei giochi in uscita curato dalla nostra redazione, per scoprire tutti i dettagli sui giochi in arrivo e le piattaforme a cui sono destinati.

I giochi in uscita nel 2024 già confermati

Prince of Persia: The Lost Crown (18 gennaio)

(18 gennaio) Suicide Squad: Kill the Justice League (2 febbraio)

(2 febbraio) 33 Immortals

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

ARK 2

Avowed

Baby Steps

Blue Protocol

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem

Cat Quest: Pirates of the Purribean

Concord

Earthblade

Earthlock 2

Ètè

Final Fantasy VII Rebirth

Ghost Bike

Gioco sulla Principessa Peach (titolo sconosciuto)

(titolo sconosciuto) Greedfall 2

John Carpenter's Toxic Commando

Lightyear Frontier

Like a Dragon: Infinite Wealth

Little Kitty, Big City

Luigi's Mansion: Dark Moon

Metaphor: ReFantazio

Microsoft Flight Simulator 2024

Multiversus

Palworld

Persona 3 Reload

Rise of the Ronin

Senua's Saga: Hellblade II

Starship Troopers: Extermination

Still Wakes the Deep

The Lost Wild

The Spirit of the Samurai

The Wolf Among Us 2

Toxic Crusaders

Ultros

Witchfire

Sarà sicuramente un anno che sancirà ulteriormente i saluti alla generazione di PS4 e Xbox One, oltretutto. Già il 2023 è stato il primo a iniziare ad allontanarsi dalle produzioni cross-gen: una direzione che il 2024 di sicuro porterà avanti.