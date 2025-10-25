Halo non è più un’esclusiva Xbox. Lo storico simbolo del brand Microsoft, il volto stesso della console verde fin dal 2001, approda ufficialmente su PlayStation, segnando un momento epocale nella storia dell’industria videoludica. L’annuncio è arrivato durante gli Halo World Championships, dove è stato presentato Halo: Campaign Evolved — un remake completo del primo capitolo della serie — in arrivo su entrambe le piattaforme, Xbox e PlayStation.

La notizia non è soltanto clamorosa: è la fine di un’era. Per la prima volta in oltre vent’anni, Master Chief non sarà più sinonimo di esclusività Xbox. Brian Jarred, community director di 343 Industries, ha descritto l’annuncio come “l’inizio di una nuova era per Halo”, aggiungendo che l’obiettivo è “far innamorare anche i giocatori PlayStation della saga, proprio come accadde 24 anni fa”. E poi, la frase che cambia tutto: “Halo sarà su PlayStation d’ora in avanti.”

Questo significa che l’intera serie, e non solo il remake in arrivo, si prepara a diventare un franchise multipiattaforma. Un’evoluzione che riflette la nuova filosofia di Microsoft, sempre più orientata verso un ecosistema aperto, dove il valore dei giochi supera quello delle esclusive. Dopo Sea of Thieves, Forza Horizon 5 e Gears of War, anche Halo si unisce al coro dei titoli “cross-console”.

È un cambiamento difficile da metabolizzare per molti fan storici: per oltre due decenni, Halo è stato il cuore pulsante dell’identità Xbox, il titolo che giustificava da solo l’acquisto della console. Ora, vedere Master Chief su una PS5 è come assistere a un cambio di paradigma completo — lo stesso shock che i fan PlayStation provarono anni fa nel vedere Crash Bandicoot apparire su Xbox.

La domanda ora è inevitabile: cosa rimane dell’identità Xbox se anche il suo simbolo più forte abbandona l’esclusività? E soprattutto, quali altri franchise seguiranno? Con Halo: Campaign Evolved pronto a inaugurare questo nuovo corso, il futuro del gaming multipiattaforma sembra ormai scritto. E nel frattempo, vi abbiamo chiesto cosa ne pensate anche nel nostro sondaggio.