7 piccoli giochi da provare gratis su Steam

In questa domenica di aprile Steam dà nuovamente modo ai giocatori di provare titoli senza spendere un centesimo, ora con altri 7 giochi da testare con mano gratis.

Ricordiamo che solo pochi giorni fa vi avevamo segnato altri 5 giochi da provare gratuitamente.

Ora, abbiamo scovato per voi un'altra infornata di giochi che potete provare con mano, gratuitamente, a partire da ora (via GamingBible).

I sette titoli che trovate poco più in basso, con tanto di link alla pagina Steam di ciascuno di essi, si aggiungono alla libreria di giochi gratuiti propongono contenuti variegati, in modo da soddisfare una vasta gamma di giocatori.

Speedway Challenge 2024 - Se stavate pensando alle moto da cross, ci avete visto bene.

Deceit 2 - Questo è uno di quei giochi di dedizione sociale per chi ha amici dalla sua.

Battle Room Beta - Questo sparatutto porta i combattimenti in stanze di grandi dimensioni, ma coi personaggi dalle fattezze ridotte.

Palia - Un gioco free-to-play di crafting decisamente fantasioso.

Merk Mayhem - Questo sparatutto "semi-futuristico" è un gioco in cui ci si fa a pezzi a vicenda con armi e abilità dinamiche.

Space Hat - In un mondo fantascientifico e futuristico, il giocatore assume il ruolo di un cacciatore di taglie cibernetico dotato di un cappello speciale che conferisce il potere del teletrasporto.

Metal Beans - Gioco d'avventura arcade in 3D, colorato e a suo modo carino.

Si tratta di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni, sempre e solo sulle nostre pagine.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Scarica" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento, in attesa di scovare per voi altri giochi rilasciati su Steam in forma gratuita.

Restando in tema, ecco la raccolta di tutti i giochi resi disponibili gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.