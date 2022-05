Nothing Ear (1), auricolari Bluetooth di qualità con ANC, ora scontati del 25% su Amazon!

Sul noto portale e-commerce Amazon è partita la Gaming Week, iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti dedicati al mondo dei videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Come al solito, allo scopo di guidarvi all’interno del vasto catalogo di sconti disponibili, continueremo a pubblicare notizie a cadenza quotidiana per segnalarvi le migliori offerte attualmente attive!

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, c’è quello relativo agli auricolari Nothing Ear (1), che attualmente potete portarvi a casa a soli 74,99€, rispetto agli usuali 99,99€ di listino, con uno sconto del 25%.

Gli auricolari Nothing Ear (1) sono equipaggiati con driver dinamici da 11,6 mm per garantire un’ottima qualità sonora, mentre il sistema di riduzione attiva del rumore utilizza i tre microfoni integrati ad alta definizione per garantirvi un silenzio quasi assoluto mentre ascolterete la vostra musica preferita.

Gli auricolari Nothing Ear (1) sono molto leggeri (solo 4,7 grammi) e in grado di adattarsi al design di qualsiasi orecchio, così da fornire un comfort ottimale in qualsiasi occasione. L’autonomia è eccezionale: avrete fino a 5,7 ore di ascolto con ogni auricolare e sino a 34 ore con la custodia.

Gli auricolari Nothing Ear (1) dispongono della modalità “trasparenza”, che permette, nonostante la funzionalità di riduzione attiva dei rumori, di ascoltare ugualmente i rumori circostanti, mentre il chip Bluetooth 5.2 assicura una connessione stabile e veloce. I dispositivi sono anche certificati IPX4 e garantiscono piena resistenza al sudore e all’acqua.

Si tratta di un'occasione eccezionale per ottenere degli ottimi auricolari true wireless risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto!

