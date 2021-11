Notebook LG Gram 16Z90P, prezzo incredibile per il Black Friday!

I notebook sono tra i prodotti più richiesti del Black Friday di Amazon, e noi vogliamo guidarvi nell’acquisto dei migliori pezzi che potete trovare in offerta. Tra questi c’è LG Gram 16Z90P, che potete acquistare solo per oggi ad un prezzo davvero incredibile!

Vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

LG Gram 16Z90P è un computer portatile dall’aspetto davvero premium che sotto la scocca è animato da un potente processore Intel Core i7-11165G7 di undicesima generazione con una frequenza di clock base pari a 2,80 GHz in grado di spingersi sino a 4,70 GHz in modalità Boost. La CPU è abbinata a 16 GB di RAM DDR4-3200, mentre l’archiviazione dei vostri dati avverrà su un velocissimo SSD NVMe da 512GB.

Il display integrato nel notebook LG Gram 16Z90P, da 16” a risoluzione QuadHD realizzato con tecnologia IPS, assicura una riproduzione dei colori fedele alla realtà e ampi angoli di visione.

La leggerezza e potenza di LG Gram 16Z90P lo renderà il compagno ideale per i momenti di studio e lavoro da avere sempre con voi, anche grazie ad una batteria dalla durata di 16,5 ore. Tutto questo splendore di hardware può essere vostro, solo per oggi, a soli €1299,99 contro i €1799,00 di listino, con uno sconto enorme pari al 28%.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Black Friday ancora disponibili