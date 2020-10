Notebook LG Gram 15Z90N ad un prezzo imperdibile ed accessori gaming Razer tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, venerdì 2 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ad accessori gaming Razer e notebook che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Pezzo forte delle offerte Amazon di oggi è il notebook LG Gram 15Z90N, dispositivo dal peso davvero contenuto (appena poco più di un chilogrammo) ottenuto grazie all’utilizzo di uno chassis in lega di magnesio e NanoCarbon per offrire una struttura solida e leggera.

Si tratta di un portatile dall’aspetto davvero premium che sotto la scocca è animato da un potente processore Intel Core i7-1065G7 di decima generazione con una frequenza di clock base pari a 1,30GHz in grado di spingersi sino a 3,90GHz in modalità Boost. La CPU è abbinata a 8GB di RAM DDR4-3200, mentre l’archiviazione dei vostri dati avverrà su un velocissimo SSD NVMe da 512GB. Il display integrato, da 15,6” a risoluzione FullHD realizzato con tecnologia IPS, assicura una riproduzione dei colori fedele alla realtà e ampi angoli di visione. La connettività è garantita dalla presenza di molteplici porte ai lati del laptop, quali una porta USB 2.0, un’uscita HDMI, tre porte USB 3.1 Gen1 Type-C, il classico jack combo da 3,5 mm per cuffie e microfono ed un lettore di schede SD.

La leggerezza e potenza di LG Gram 15Z90N lo renderà il compagno ideale per i momenti di studio e lavoro da avere sempre con voi. Infatti, la batteria integrata da 80Wh vi garantirà un’autonomia fino a 18,5 ore in base agli applicativi utilizzati, consentendovi di non cercare una presa di corrente per ricaricarlo per l’intera giornata. Inoltre, la tastiera, dotata di tasti ben spaziati e retroilluminazione, vi permetterà di digitare testi in qualsiasi condizione di luce con un comfort totale. Solitamente il notebook LG Gram 15Z90N viene proposto al prezzo di 1.599€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 1.099,99€, risparmiando ben 499€. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarvi scappare!

Il 13 e il 14 ottobre arriva Amazon Prime Day! Non perderti tutte le offerte esclusive dedicate agli abbonati al servizio Amazon Prime, che puoi provare gratis per 30 giorni usufruendo di tutti i vantaggi riservati ai suoi membri, tra cui la possibilità di vedere film e serie TV su Prime Video, consegne illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue foto su Amazon Photos, una selezione oltre due milioni di brani su Amazon Music e tanto altro ancora!

Passando all’ambito gaming, troviamo anche il controller Razer Raion, adatto per essere usato con PC e console Playstation. Ispirato al layout comune sui controlli arcade, i pulsanti frontali del Razer Raion sono posizionati a una distanza ottimale per consentirvi di accedere velocemente ai comandi. A differenza dei limitati D-pad a quattro direzioni, il D-pad Mecha-tattile Razer a otto direzioni vi consentirà di eseguire alla ogni mossa con chiari input diagonali, in modo ottenere elevate prestazioni in termini di controllo e precisione. Solitamente il controller Razer Raion viene proposto a 109,99€, ma oggi potrete averlo a soli 83,40!

