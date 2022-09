Notebook Lenovo IdeaPad 3 a un prezzo super da MediaWorld!

Tornano anche oggi, mercoledì 7 settembre 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Lenovo IdeaPad 3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 369€, rispetto agli usuali 519€ di listino, per un risparmio reale di 150€ e uno sconto del 28,9%.

Il notebook Lenovo IdeaPad 3 è animato dal processore Intel Core i3-1005G1, dotato di due core e quattro thread, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e un veloce SSD da 256 GB. Per quanto riguarda la componente grafica, la CPU integra anche una GPU Intel UHD.

A completare la dotazione del notebook Lenovo IdeaPad 3 troviamo un display IPS da 15,6″ a risoluzione FullHD (1080p) con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una luminosità massima di 250 nit. Infine, non potevano mancare molteplici porte per il collegamento di altri dispositivi, tra cui Ethernet, USB, HDMI e altro ancora

Il notebook Lenovo IdeaPad 3 è ideale per l’intrattenimento, grazie alle strette cornici su due lati che permettono di sfruttare appieno lo schermo e donano al dispositivo un look essenziale e contemporaneo. Grazie ai due speaker con tecnologia Dolby Audio, potrete godere anche di un’ottima esperienza sonora, oltre che visiva.

Il notebook Lenovo IdeaPad 3 dispone anche di una webcam con un otturatore fisico, così che, una volta terminata la vostra chat video, potrete chiudere semplicemente l’otturatore per la massima privacy.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete