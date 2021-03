Notebook Huawei Matebook D14 a meno di 700 euro nel Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Huawei Matebook D 14, che attualmente potete portarvi a casa a soli 699€, rispetto ai 849€ di listino, per un risparmio reale di 150€. Il modello in promozione è animato dal processore Intel Core i5-10210U, accompagnato da 8GB di RAM e 512GB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati. Il notebook si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo ed al peso di soli 1,38Kg, il tutto in soli 15,9mm di spessore. Huawei Matebook D 14 è dotato di un ottimo display IPS da 14″ a risoluzione 1920×1080 pixel che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva.

L’efficiente sistema di dissipazione con design della ventola SharkFin 2.0 consente di ottimizzare efficacemente il flusso d’aria e dissipare il calore, facendo diminuire la temperature del dispositivo in modo rapido e silenzioso. La batteria integrata da 56Wh, infine, assicura una straordinaria autonomia fino a 10 ore di un uso tipicamente da ufficio o 9,5 ore di riproduzione video.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per il weekend trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per il weekend Mediaworld