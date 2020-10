Notebook gaming, tablet e non solo nelle nuove offerte Mediaworld!

Il Prime Day di Amazon non vi è bastato? La nota catena Mediaworld ha lanciato l’iniziativa “Red Weekend”, che consiste in quattro giorni di grandi offerte (sino a domenica 18 ottobre) anche a Tasso Zero con consegna standard gratuita su tutti i prodotti. Gli sconti riguardano diverse categorie merceologiche, ma noi di Spaziogames abbiamo raccolto per voi soprattutto quelle inerenti ai prodotti tecnologici, come notebook gaming, tablet, smartphone o smart TV.

Partiamo con il Lenovo Legion Y540-15IRH, in questa specifica configurazione animato da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di memoria dedicata: si tratta di una GPU che vi consente di giocare agilmente anche a giochi molto recenti. Inoltre, supporta le tecnologie RTX di NVIDIA, per il ray tracing in tempo reale e uno shading programmabile che migliora la resa grafica dell’immagine.

Un buon portatile da gaming deve però contare anche su un’ottima dissipazione del calore: in questo caso, abbiamo il sistema Legion Coldfront, che vanta un sistema termico a doppio canale con quattro ventole per garantire un raffreddamento individuale di CPU e GPU.

Il processore è un potente Intel i7 9750HF, mentre a supporto del sistema troviamo 16GB di RAM DDR4. L’archiviazione, invece, è affidata a un SSD da 512 GB, al quale si affianca un Hard Disk da 1TB.

Solitamente il notebook gaming Lenovo Legion Y540-15IRH viene venduto a 1.699€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 1.299€, risparmiando 400€.

Continuiamo con Apple iPhone SE, smartphone dotato di uno schermo LCD da 4,7 pollici che presenta cornici evidenti ed il classico tasto Home. Il dispositivo ha al suo interno tutte le funzioni più recenti di iOS, assieme alla Modalità scura, i comandi rapidi di Siri e la nuova app Foto, incluse le novità in fatto di funzioni e sicurezza che verranno nei mesi a venire grazie ai vari aggiornamenti del sistema operativo.

Apple iPhone SE monta una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel in grado di registrare video 4K fino a 60 fps, accompagnata da una frontale da 7 megapixel, il tutto con lo stesso processore di iPhone 11, vale a dire A13 Bionic. Per quanto riguarda le foto, è presente lo Smart HDR di nuova generazione per individuare automaticamente i volti e modificare l’illuminazione della scena, riproducendo in modo più naturale i lineamenti e la pelle.

Solitamente Apple iPhone SE da 128GB viene proposto a 549€, ma attualmente potete acquistarlo a 469€.

