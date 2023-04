Non solo Super Mario: arriva il film di Minecraft (con una star dell’universo DC)

Super Mario Bros. – Il Film, la pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso di sempre, è sbarcata in tutti i cinema da poco, sebbene è già il momento di parlare dei prossimi film tratti dai videogiochi, tra cui Minecraft.

Il progetto con Chris Pratt e ispirato alla serie di videogiochi della Grande N è infatti solo l'ultimo di una serie di lungometraggi ispirati a videogame di successo.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto raccontato che «Super Mario Bros. – Il film riesce a far dimenticare quanto di brutto fatto con la prima pellicola del 1993, imponendosi come nuovo standard qualitativo per quanto riguarda i film tratti da videogiochi.»

Ora, come riportato anche da PC Games N, prossimamente sarà anche il turno di Minecraft, tanto che per il progetto è salita a bordo una grande star del DC Universe, ossia Jason Momoa.

La data di uscita del film di Minecraft è infatti fissata per il 2025: ciò vuol dire che mancano quasi due anni esatti prima di poter vedere Momoa nell’adattamento per il grande schermo del gioco sandbox più grande del mondo.

Il film sarà diretto da Jared Hess, noto per film del calibro di Napoleon Dynamite e Nacho Libre. Secondo quanto riferito, il progetto di Minecraft è stato in produzione già nel 2014, quando si sono tenute discussioni tra Mojang e Warner Bros. sul potenziale di un film dedicato al franchise.

Da allora, il progetto ha cambiato regista in diverse occasioni, con Rob McElhenney di It’s Always Sunny In Philadelphia che avrebbe potuto entrare in cabina di regia, per poi lasciare.

Per quanto riguarda il cast, al momento è stata confermata la presenza di Jason Momoa tra i nomi coinvolti. L’attore hawaiano è noto soprattutto per il suo ruolo di Aquaman nell’omonimo film, oltre ad aver prestato la sua voce in The LEGO Movie 2 e aver vestito i panni di Duncan Idaho nel film Dune, del 2021.

Restando in tema, poche settimane fa abbiamo provato un nuovo spin-off di Minecraft che aggiunge una componente strategia al classico mondo creato da Mojang.

Ma non solo: uno dei due registi del film anni ’90 dedicato al personaggio di Super Mario è tornato da poco a parlare della sua sfortunata pellicola live action.

Infine, Jack Black in persona ha espresso il desiderio di vedere realizzato un vero e proprio film dedicato a Red Dead Redemption.