NiOh 2 Complete Edition ed tanti altri titoli in sconto su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente NiOh 2: The Complete Edition a soli 29,98€, rispetto ai 60€ di listino, versione definitiva dell’ottimo action game sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo. Nella nostra recensione, a cura di Domenico Musicò, abbiamo affermato che «Nioh 2 – The Complete Edition segue il percorso già intrapreso dal capostipite e si presenta su PC, a un anno di distanza dalla prima uscita, con una versione integrale in grado di migliorare sensibilmente le performance e contenere al suo interno tutti e tre i DLC. […] Il supporto ai monitor a 144 hertz e al widescreen in 21:9 è la ciliegina sulla torta di un’edizione che farà contenti gli utenti PC.»

Se, invece, preferite il mondo del calcio, vi segnaliamo un’offerta imperdibile inerente all’ultimo capitolo della popolarissima serie EA Sports, FIFA 21, che oggi potrete avere a soli 27,11€, rispetto ai 60€ di listino. Rispetto al passato episodio, FIFA 21 offre un motore fisico migliorato che può essere visto nei movimenti della palla e nel volo, con risposte molto più sfumate alla forza dei calci e delle rimesse.

