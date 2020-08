Nintendo Switch: tanti videogiochi in offerta su Amazon con sconti sino al 38%

Aggiornamento 17 agosto: la lista è stata aggiornata con nuovi titoli, tra cui Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, e diversi prezzi sono stati modificati!

La console ibrida di casa Nintendo, Switch, ha avuto un successo veramente dirompente, tanto da cogliere di sorpresa moltissime persone. La possibilità di giocare ovunque anche a titoli di un certo spessore, come The Witcher 3: Complete Edition, ha fatto davvero la gioia di milioni di giocatori di tutto il mondo.

Il numero di giochi disponibili, inoltre, è davvero imponente e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ai titoli first party Nintendo, veri e propri capolavori come The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild e Super Mario Odyssey, si affiancano prodotti creati da sviluppatori indipendenti ma ugualmente interessanti.

Purtroppo, sappiamo che i titoli Nintendo, a differenza di quelli di terze parti, tendono a mantenere il loro valore nel tempo ed è per questo motivo che oggi vi segnaliamo le migliori offerte presenti su Amazon, store online che non ha certo bisogno di presentazioni e con un servizio clienti praticamente perfetto.

Al momento, infatti, possiamo trovare davvero tanti giochi per Nintendo Switch a prezzo scontato, il che ci consente di portare a casa prodotti di qualità risparmiando diversi euro rispetto all’usuale prezzo di listino.

In particolar modo, possiamo acquistare il pluripremiato The Legend Of Zelda: Breath of the Wild a 53,99€ o uno dei titoli multiplayer più apprezzati, ed originali, presenti sulla piattaforma. Stiamo parlando ovviamente di Splatoon 2, proposto a soli 45,50€, tra i più bassi di sempre.

È possibile accaparrarsi anche il campione d’incassi Animal Crossing: New Horizons a 54,99€, decisamente un ottimo prezzo data la sua recente uscita e l’incredibile richiesta riscontrata nel corso degli ultimi mesi.

Vi invitiamo, infine, a dare un’occhiata a tutte le altre offerte Amazon relative ai videogiochi per Nintendo Switch, mentre di seguito trovate una selezione di quelle più interessanti.

Sconti sui videogiochi per Nintendo Switch