Nintendo Switch Online, il nuovo gioco gratis a tempo è un big calcistico

Nintendo Switch Online ha svelato il nuovo gioco gratis a tempo che sarà disponibile a partire dalla prossima settimana, dedicato a tutti gli amanti delle simulazioni calcistiche realizzate da EA Sports.

FIFA 23 Legacy Edition (lo trovate anche su Amazon) sarà infatti il titolo protagonista della nuova prova gratuita offerta dal servizio in abbonamento: come i fan Nintendo ormai sapranno, si tratta di un’edizione non in linea con le edizioni next-gen, ma di una versione più “classica” senza alcuna novità di rilievo.

Ovviamente potrete però provare tutte le rose aggiornate e le squadre più amate di sempre, incluse ovviamente quelle legate ai campionati italiani e senza alcun costo aggiuntivo, divertendovi anche online con i vostri amici.

La nuova prova gratuita sarà disponibile a partire dal 20 marzo fino al 26 marzo, ma la casa di Kyoto ha già annunciato di aver messo a disposizione il pre-load per essere pronti a giocarci fin dal primo giorno.

Troverete dunque divise, rose e club originali delle migliori squadre del mondo, oltre alla possibilità di provare con mano alcuni club di calcio femminile, ma con lo stesso gameplay della precedente edizione.

Per poter avviare fin da subito il download potrete cercare manualmente FIFA 23 Legacy Edition sul Nintendo eShop e scaricare la versione di prova gratuita, che ricordiamo sarà attiva soltanto dal prossimo 20 marzo e solo se siete iscritti a Nintendo Switch Online.

In alternativa, se volete avviare il download direttamente dal browser, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, effettuare il login con il vostro account e fare clic sul pulsante “Scarica la versione in prova“.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena potrete giocare con la versione dimostrativa di FIFA 23 su Switch o se dovessero arrivare ulteriori annunci gratuiti a sorpresa.

Nel frattempo, vi ricordiamo che solo pochi giorni fa è stato reso disponibile il primo gioco gratis di marzo per il Pacchetto Aggiuntivo: si tratta di uno dei più amati capitoli di Metroid.

Restando in tema di prove gratuite, vi ricordiamo che da pochi giorni è stata rilasciata anche la demo ufficiale di Bayonetta Origins, l’intrigante prequel fiabesco della saga action.

Per quanto riguarda invece il futuro di Nintendo Switch, nonostante le molteplici voci di corridoio sulla produzione di un nuovo hardware, la casa di Kyoto sottolinea di non avere ancora nulla da annunciare e che durerà ancora molti anni.