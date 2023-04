Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlatto e Violetto ora in sconto! Approfittatene!

Anche oggi, giovedì 6 aprile 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione speciale della console Nintendo Switch OLED dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto, che attualmente potete portarvi a casa a soli 348€, rispetto agli usuali 359,99€ di listino, con oltre 10€ di sconto.

Nintendo Switch OLED Edizione Speciale Pokémon Scarlatto e Violetto è ideale per chi non possiede ancora una console o desidera godersi al meglio l’esperienza di gioco in mobilità, sfruttando i colori vivaci e l’alto contrasto offerti dal display OLED. Questa edizione speciale presenta dei Joy-Con decorati con gli stemmi delle nuove accademie e una dock personalizzata con le immagini dei due Pokémon leggendari di Scarlatto e Violetto, pronti a debuttare su Switch.

Il retro della console è caratterizzato da grafiche minimaliste che rappresentano i nuovi Pokémon iniziali, insieme a una serie di emblemi e stemmi del gioco. Da non dimenticare il particolare design del retro della dock, che mostra mezza Poké Ball nella zona dove si inseriscono i cavi.

