Nintendo Switch Lite in sconto! Risparmi il 17%!

Un’offerta fantastica è attualmente attiva sul famoso portale e-commerce eBay. Infatti, oggi la console Nintendo Switch Lite è disponibile ad un prezzo super conveniente! Come ogni giorno, eBay ci sorprende con tantissime promozioni e noi abbiamo selezionato le offerte più interessanti per voi, per permettervi di approfittare degli sconti migliori.

Nintendo Switch Lite è una versione più leggera, compatta ed economica dell’originale. È perfetta per coloro che vogliono godersi un’esperienza di gioco completa, sacrificando solo un po’ delle dimensioni della console.

I controlli sono incorporati direttamente nella console e la porta USB-C è utilizzata solo per la ricarica. Grazie alla sua forma arrotondata, ai colori opachi e ai tasti bianchi, Nintendo Switch Lite è adatta a chi è sempre in movimento.

Con uno schermo touch da 5,5 pollici e una risoluzione di 720p, Nintendo Switch Lite è perfetta per giocare ovunque voi andiate, senza dover portare un’intera borsa o zaino. Nintendo Switch Lite ha gli stessi controlli e gli stessi sensori di movimento della sua controparte più grande, il che significa che potete giocare a tutti i giochi Nintendo Switch compatibili con i Joy-Con, anche se non è possibile staccare i controller.

Oggi potete portarvi a casa la console Nintendo Switch Lite ad un prezzo scontato del 17%, ovvero a soli 189,90€! Un’occasione eccezionale per acquistare una fantastica console a prezzo scontato!

