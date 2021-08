Nintendo Switch Lite e tanti giochi in sconto nelle offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli smartphone.

Tra i vari prodotti proposti in promozione, vi segnaliamo in particolar modo la console Nintendo Switch Lite, proposta a soli 179,99€, rispetto agli usuali 259,98€ di listino, con uno sconto del 30%.

Disponibile in diverse colorazioni, Nintendo Switch Lite è una versione più leggera, più piccola e meno costosa dell’originale Nintendo Switch, progettata per coloro che necessitano di un dispositivo puramente portatile da portare sempre con sé durante i viaggi, o per giocare comodamente in ogni angolo della casa.

Piuttosto interessante anche Immortals: Fenyx Rising, proposto a soli 29,99€, rispetto ai 59,98€ usuali di listino, per un risparmio reale di 30€, action adventure in terza persona nel quale dovrete sfruttare le vostre abilità divine per sconfiggere alcune tra le più famose (e pericolose) creature mitologiche greche, salvando così gli déi dell’Olimpo in un viaggio eroico mai visto prima.

Questi sono solo alcuni dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative agli smartphone tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su giochi Nintendo Switch

Offerte ancora disponibili