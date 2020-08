Nintendo Switch Lite a soli 186,99€ su Amazon!

Nintendo Switch Lite è la console ideale per chi viaggia o è sempre in movimento, ma anche per chi ama starsene seduto o steso sul divano di casa in tutta comodità. A differenza della versione classica, Switch Lite è infatti una piattaforma portabile forte dell’interno parco titoli di Nintendo. La console – nella sua elegante colorazione grigia – è ora offerta a soli 186,99€ su Amazon, un prezzo che sicuramente non rimarrà così ancora per molto (quindi affrettatevi!).

Più leggera, più piccola e meno costosa. Sono queste le caratteristiche base di Switch Lite, una console pensata per chi vuole tutto sacrificando pochissimo. I controlli sono infatti direttamente nella console e limitando l’ingresso USB esclusivamente allo scopo di ricarica, trasformando così l’oggetto in una vera e propria portatile più modesta nelle dimensioni ma assolutamente adatta a rappresentare il gaming “on the road”.

Con forme più arrotondate, colori opachi e tasti bianchi, Nintendo Switch Lite è quindi perfetta per coloro che sono in continuo movimento. Le sue piccole dimensioni gli consentono di stare in tasca, nello zaino e ovviamente in valigia, mentre l’impugnatura è adatta a mani non particolarmente grandi, il tutto in in unico pezzo dotato di grip straordinario (e dimensioni ridotte).

E i giochi non mancano di certo: dall’ormai leggendario The Legend of Zelda Breath of the Wild, passando per The Witcher 3: Wild Hunt, Paper Mario and the Origami King e il monumentale The Elder Scrolls V: Skyrim. Ma non finiscono qui: Splatoon 2, Octopath Traveler e Super Mario Odyssey sono solo una parte dei capolavori disponibili sulla piattaforma Nintendo.

