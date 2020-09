Nintendo Switch Lite a soli 180€ su eBay!

Siete sempre stati interessati ad una console di Nintendo di ultima generazione ma i prezzi vi hanno frenato fino all’ultimo? Oggi abbiamo la vostra chance di redenzione, dal momento che Nintendo Switch Lite è disponibile ad un prezzo molto conveniente su eBay in una quantità limitata.

Su eBay, potete portarvi a casa Nintendo Switch Lite in colorazione grigia, con garanzia di 24 mesi, al prezzo scontato di 180 euro. Si tratta di un risparmio di ben 40 euro rispetto al prezzo di listino, che rappresenta un’occasione fantastica per recuperare la versione solo portatile di Switch.

Questa versione della console di Nintendo è esclusivamente portatile, e questo vuol dire che non vi verrà consegnata completa di dock come il modello base (che è anche casalingo ma costa pure oltre cento euro in più). Ve la proponiamo nella sua colorazione più elegante, perfetta per giocatori un po’ più in là con gli anni che richiedono un prodotto funzionale e adatto ad ogni spazio della casa e della portabilità.

Nintendo Switch Lite rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati delle console portatili della Grande N, che vengono dai successi roboanti di piattaforme come il Gameboy, Nintendo DS e Nintendo 3DS, senza perdere nulla dell’esperienza tecnica e visiva del modello base, da cui differisce soltanto per l’assenza del dock casalingo e dei Joy-Con staccabili dalla console.

Se non vi interessa giocare collegati al televisore ma volete soltanto sfruttare i tantissimi giochi di Nintendo per la sua ultima console, insomma, Nintendo Switch Lite è il meglio in quanto a rapporto qualità/prezzo che troverete in circolazione, specialmente al prezzo eccezionale a cui ve la proponiamo oggi: affrettatevi!

» Clicca qui per acquistare Nintendo Switch Lite a prezzo scontato «