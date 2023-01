Nintendo Switch a un prezzo super! Pochi pezzi disponibili!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la console Nintendo Switch con JoyCon Rosso e Blu Neon a un prezzo davvero conveniente!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Nintendo Switch è una console ibrida che combina la flessibilità di una console da gioco portatile con la potenza di una console da salotto. Con uno schermo da 6,2″ con touch screen multi-touch capacitivo, la console può essere utilizzata in tre modalità differenti: TV, da tavolo e portatile.

In modalità TV, la console si collega al televisore di casa per un’esperienza di gioco su grande schermo ideale per divertirsi in casa con amici e familiari. In modalità da tavolo, grazie allo stand integrato, è possibile giocare in modalità cooperativa o competitiva utilizzando lo schermo della console e dando un Joy-Con ad un amico. Infine, la modalità portatile permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate.

Questo modello 2019 di Nintendo Switch è dotato di una maggiore durata rispetto all’edizione originale, consentendo di giocare più a lungo lontani da una presa di corrente. Nella confezione sono inclusi un Joy-Con destro e uno sinistro. Entrambi includono un accelerometro e un giroscopio, che permettono di utilizzare controlli sensibili al movimento nei giochi compatibili. Il Joy-Con sinistro include anche un tasto di condivisione, con cui è possibile condividere immagini di gioco con gli amici tramite social network.

Oggi potete portarvi a casa la console Nintendo Switch a soli 249€ con uno sconto del 17%, pari a un risparmio reale di 50€, sull’usuale prezzo di listino di 299€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima console a prezzo scontato!

Su eBay potrete trovare un’ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo la console Nintendo Switch. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l’occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!