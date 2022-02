Nintendo, PlayStation, Xbox: chi guadagna di più? Ecco i dati sorprendenti

Ogni giorno parliamo senza soluzione di continuità delle notizie che riguardano Nintendo, PlayStation ed Xbox, in ogni modo possibile.

I tre platform holder sono i nomi più importanti del settore, con le loro console plasmano gli equilibri del mondo dei videogiochi, e rappresentano i pilastri su cui si fonda l’industria.

Per non parlare di quando, con le loro manovre, catalizzano inevitabilmente l’attenzione di tutto il mondo, come successo recentemente con PlayStation e Bungie.

E ancora prima Xbox, che ha chiuso di recente l’affare più importante della storia con Activision Blizzard, i cui giochi arriveranno anche sulle piattaforme Microsoft in futuro.

Tra la console war che, gli utenti, portano ancora avanti purtroppo, i dati di vendita delle console e le preferenze della community, chi è che la spunta dal punto di vista economico tra Nintendo, PlayStation ed Xbox?

Con la chiusura dei dati di vendita del 2021 possiamo finalmente scoprire i guadagni, finali, dei tre platform holder ottenuti durante lo scorso anno.

Con una Nintendo Switch in stato di grazia, Xbox Game Pass a guidare il mondo Microsoft, e PlayStation 5 che va a ruba da quando è uscita, chi ha guadagnato di più nel 2021?

La risposta arriva dai colleghi di Gamespot, che riportano gli attenti e puntuali dati di Niko Partners che, attraverso l’analità Daniel Ahmad, ci dicono che ad aver guadagnato di più è PlayStation.

La divisione gaming di Sony ha incassato 24.87 miliardi di dollari, da confrontare con i 16.28 miliardi di Microsoft ed i 15.3 miliardi di Nintendo.

Now that the big 3 have reported, here are updated totals for CY2021:

Sony –

Revenue: $24.87bn

Operating Income: $2.63bn

Microsoft –

Revenue: $16.28bn

(Don't report gaming segment profit)

Nintendo –

Revenue: $15.3bn

Operating Income: $5.4bn https://t.co/IsfUhq2xcd

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 3, 2022