Nintendo lavora a un nuovo action game ambientato in Giappone per il 2021

Il 2021 è tutto da scrivere per Nintendo Switch e tra le novità in lavorazione per la console della casa di Kyoto scopriamo anche un nuovo misterioso lavoro firmato da Good-Feel, software house già autrice di Yoshi’s Crafted World. A rivelarlo sono state le pagine della nota rivista Famitsu, ai microfoni della quale il presidente Etsunobu Ebisu ha confermato i lavori in corso — come riferito dai colleghi di VGC.

Purtroppo non ci è dato sapere molti dettagli sul titolo, a eccezione del fatto che questo nuovo gioco di Nintendo sarà un action ambientato in Giappone. Al di là dell’ambientazione domestica, che sicuramente farà felici gli appassionati nipponici, la grande N si aspetta comunque che il titolo possa avere un’attrattiva anche sui mercati occidentali — quindi non si tratta di una produzione destinata a rimanere confinata nella sua terra natia.

Thanks, Famitsu

Famitsu ha anche pubblicato dei concept art del gioco, dove possiamo vedere uno stile da cartoon e alcuni personaggi che si muovono negli scenari, mentre capeggia su di loro quello che sembrerebbe un ibrido tra un personaggio LEGO e un maestro di arti marziali.

Attendiamo di scoprire di più su questo progetto, del quale non è stato svelato il titolo, e che dovrà raccogliere l’eredità dei recenti lavori della compagnia, tra cui anche Yoshi’s Woolly World.