Ninja: ‘sarò ricordato come il più grande giocatore di tutti i tempi’

Ninja, al secolo Tyler Blevins, è sicuramente uno degli streamer più famosi di sempre (tra una partita e l’altra a Fortnite).

Blevins è salito ultimamente agli onori della cronaca per aver abbandonato la piattaforma Twitch a favore di Mixer (di proprietà di Microsoft).

A soli 28 anni, lo streamer ha ora tenuto un’intervista nel podcast True Geordie, ammettendo la sua intenzione di diventare senza mezzi termini “il più grande giocatore di tutti i tempi”.

Voglio essere ricordato come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, se non quello più grande in assoluto. Ciò potrebbe non accadere mai, anche perché non sappiamo davvero cosa significhi essere il migliore. In ambito competitivo, come giocatore, come streamer, chi sarà mai il migliore?